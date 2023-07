Einjähriges Seminar startet in Aachen : Ausbildungsziel: Clown

Als Clowninnen sind Bernadette Keller (links) und Anna Scholten als Frida und Vilma unterwegs. Ihr Können wollen sie jetzt in Aachen in einer Ausbildung zum Kontakt-Clown weitergeben. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Ab September kann man beim Sozialverband In Via in Aachen eine berufsbegleitende Ausbildung zum Kontakt-Clown absolvieren. Die beiden Dozentinnen erzählen, was sie im Kurs vermitteln wollen.

Den Clown machen? Das kann man lernen. In Aachen können sich Interessierte sich in einem einjährigen berufsbegleitenden Seminar zum Clown ausbilden lassen. Der Verein In Via, ein Fachverband des Caritasverbands, hat diesen Kurs ab September erstmals im Angebot. Und es sind noch Plätze frei.

Wer jetzt allerdings an Zirkus, an Krach und Klamauk denkt, ist auf dem falschen Dampfer. Ausgebildet werden bei In Via nämlich sogenannte Kontakt-Clowns und -Clowninnen. Das sind Menschen, die die Clownsnase anziehen und in Krankenhäusern, Altenheimen, Hospizen, aber auch in Kitas und Schulen, in Firmen oder im öffentlichen Raum Kontakt zu Menschen aufbauen, um den Alltag spielerisch und mit einem Augenzwinkern aufzuhellen. In Aachen am bekanntesten sind wohl die Klinik-Clowns, die seit Jahren im Uniklinikum regelmäßig im Einsatz sind.

Zu den Klinik-Clowns, die für den Verein Klinik-Clowns Aachen im Einsatz sind, gehören auch Bernadette Keller und Anna Scholten, die das neue Clown-Seminar bei In Via gestalten und leiten werden. Bei In Via ist man fasziniert und begeistert von der großen Portion Humor und Heiterkeit, die Kontakt-Clowns in jegliche Gruppen tragen, wie Fachbereichsleiterin Beate Jonas-Frank erzählt. „Und wir wollen sehr gerne auch in Aachen eine Ausbildung zum Kontakt-Clown anbieten“, sagt Bernadette Keller. So entstand das gemeinsame Projekt der Clowninnen und des Sozialverbands.

An der Franziskus-Akademie in Geilenkirchen haben die beiden Frauen bereits einen Kurs zu Abschluss und Zertifikat geführt. Jetzt möchten sie auch in Aachen Kontakt-Clowns ausbilden, die als Mittler zwischen den Welten unterwegs sind. „Eigentlich braucht doch jede Einrichtung einen Kontakt-Clown“, findet Keller. „Das schafft eine offene, herzliche Stimmung.“

Sie weiß, wovon sie redet. Im „normalen“ Leben ist Bernadette Keller Krankenschwester, seit vielen Jahren im Beruf. Sie arbeitet beim Sozialdienst im Seniorenzentrum und Hospiz Haus Hörn in Aachen. Klinik-Clownin ist Bernadette Keller seit 2016, zunächst in der Uniklinik, mittlerweile auch in Senioreneinrichtungen, in der Tagespflege, in Kindertagesstätten, bei großen Veranstaltungen. Die Krankenschwester verwandelt sich dann in Clownin Frida, mit roter Nase und bunten Klamotten. Und häufig ist Frida gemeinsam mit Vilma unterwegs, der Clownsfigur von Anna Scholten. Die ist im Hauptberuf Schauspielerin, Humortrainerin und ebenfalls ausgebildete Clownin.

Was sollte man mitbringen, wenn man Kontakt-Clown oder -clownin werden möchte? „Auf jeden Fall Spielfreude und Neugierde“, zählt Anna Scholten auf, „Empathie, Offenheit und die Gelassenheit, Dinge auf sich zukommen zu lassen“. Auch Frida und Vilma müssen immer wieder aufs Neue abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Zum Beispiel im Krankenzimmer eines schwerkranken Kindes. Wenn die Clowninnen vorsichtig anklopfen, wissen sie nie, ob sie hereingebeten werden und wie sich der Kontakt dann entwickelt. „Wir wollen uns mit Liebe, Herz und Spontaneität auf jede neue Situation einlassen“, erklärt Bernadette Keller. Wenn es gut laufe, erzählen die beiden, dann zauberten die Clowns eine positive, im besten Fall heilsame Energie ins Zimmer.

Info Anfang September startet der Kurs Beate Jonas-Frank von In Via hofft sehr, dass die Ausbildung zum Kontakt-Clown stattfinden kann. Einige Anmeldungen für die Ausbildung „Clown im Hier und Jetzt“ gibt es schon, mindestens acht Teilnehmerinnen oder Teilnehmer wären aber nötig, damit der Kurs zustande kommt. Für ihren Kurs in Geilenkirchen, erzählen die beiden Dozentinnen, hätten auch Träger von Einrichtungen, die von der heilsamen Kraft des Humors überzeugt sind, den Kurs für Beschäftigte gebucht. Ein Jahr berufsbegleitende Ausbildung kostet 2400 Euro, Bildungsschecks können dafür eingesetzt werden. Los geht es am Samstag, 2. September. Informieren können sich Interessierte per E-Mail an zentrale@invia-aachen.de oder auf der Homepage des Verbands unter www.familienbildung-aachen.de. Auf ihrer Homepage www.humor-leichtigkeit.de bieten Bernadette Keller und Anna Scholten auch „Humorcoaching“ an – als wirksames Gegenmittel im „Theater des beruflichen Alltags“.

Beide Clowninnen genießen es, als Frida und Vilma den eigenen Spieltrieb zu aktivieren. „Als Frida kann ich einen verschütteten Teil meiner Kindheit wieder aufleben lassen“, sagt Bernadette Keller. „Wenn ich in der Nase bin, dann bin ich Frida.“ Anna Scholten erzählt von der „Lust zu scheitern“, die die Clowns-Rolle mit sich bringe. „Man scheitert oft“, sagt sie, „das ist das Schöne. Man kommt aus der Vernunfthaltung raus.“