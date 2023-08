Alemannia Aachen : Der Tivoli muss noch auf den Namenszusatz warten

AZ live vor Ort : Alemannia will den ersten Sieg in Lippstadt: So läuft die Vorbereitung Nach Wuppertal ist vor Lippstadt: Alemannia Aachen will beim Auswärtsspiel am Freitagabend endlich Fuß fassen in der neuen Regionalligasaison. Wir wagen im Liveblog einen Vorausblick auf das Spiel und sind am Freitag live vor Ort.