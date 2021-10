Öcher Comedy Night : Auf Tuchfühlung mit dem Humor-Virus

Nahm aktuelle Polit-Pannen genauso gern auf die Schippe wie die Peinlichkeiten der Pandemie: Kabarettist Jürgen Beckers begeisterte die Fans bei der Comedy Night in der Kappertzhölle. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Endlich: In der Kappertzhölle brodelt es wieder. Rund 150 Kabarettfans sind am Freitag im Saalbau an der Hüttenstraße auch mal auf Tuchfühlung mit den Stars des Abends gegangen.