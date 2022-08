Offenes Denkmal : Auf Spurensuche durch die Stadt Aachen

Aachen Der Tag des offenen Denkmals 2022 lädt am 11. September unter dem Motto „KulturSpur“ zu einem spannenden Blick hinter die Kulissen der Stadt ein.

Einmal innehalten und einen Blick in die Vergangenheit richten in bewegten Zeiten, in denen eigentlich alle – vielerorts mit Sorgen und Bangen – in die Zukunft zu schauen pflegen. Einmal innehalten und sich mit dem beschäftigen, was war – und in der eigenen Stadt auf Spurensuche gehen. „KulturSpur – ein Fall für den Denkmalschutz“ nennt sich das bundesweite Motto des Tags des offenen Denkmals 2022 am 10. und 11. September, der größten Kulturveranstaltung Deutschlands. Und Aachen ist mit seinen zahllosen und zugleich höchst geschichtsträchtigen Denkmälern wieder einmal mittendrin.