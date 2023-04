Geführte Radtouren vom ADFC : Auf Fahrradstraßen und Schleichwegen durch Aachen

Gelungener Auftakt für eine Veranstaltungsreihe des ADFC in Aachen. Austausch, Information und praktisches Erkunden der Aachener Radverbindungen – darum geht es. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Am Wochenende fand mit einer ADFC-Fahrradtour der Auftakt einer neuen Serie statt. Das Angebot richtet sich vor allem an Radfahrerinnen und -fahrer, die sich (noch) nicht in den Aachener Stadtverkehr trauen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Pierre Dyckmans

Ein Schluck aus der Flasche, ein Biss in den Apfel und durchatmen. Pause am Brander Markt. Die erste Hälfte der Ausfahrt vom Elisenbrunnen hoch zum Brander Markt und wieder zurück ist geschafft. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der ersten Tour der Veranstaltungsreihe genießen die Pause und nutzen sie, um Luft zu holen und sich auszutauschen.

Geführte Radtouren von der Stadt in die Aachener Bezirke, jeden dritten Samstag im Monat und offen für alle Aachener und Aachenerinnen, die gerne auf dem Rad sitzen: So lautet das Konzept einer neuen Veranstaltungsreihe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Aachen/Düren, der mit der Aktion vor allem diejenigen ansprechen will, die sich wegen der derzeitigen Lage auf Aachens Straßen nicht trauen, mit dem Rad in die Stadt und zurück zu fahren. Dabei soll es hauptsächlich darum gehen, neue Routen zu entdecken und auch auf die Stärken und Schwächen der neuen Radvorrangrouten aufmerksam zu machen.

Dass die Teilnehmerschaft heute eher aus erfahrenen Radbegeisterten besteht, stört die Ansprechpartnerin des ADFC vor Ort, Ursula Zimmer-Richter, weniger. „Die meisten kennen hauptsächlich die Wege und Routen in ihrer Ecke“, sagt die Lastenradfahrerin. „Veranstaltungen wie diese jedoch bieten den Leuten die Möglichkeit, sich über Strecken auszutauschen und sich Tipps zu geben.“

Freuen sich über den Zuspruch bei der Aachener ADFC-Radtour: die Tourleiterinnen Ursula Zimmer-Richter und Karin Offermann (rechts). Foto: Andreas Herrmann

Und dass die Teilnehmer der Ausfahrt davon jede Menge zu bieten haben, zeigen die Gespräche in der Pause. Es geht um Ausflugsziele und die Vorteile der neuen Radvorrangrouten, aber auch um Gefahrenstellen, die Versäumnisse der lokalen Politik und die Frage, warum Radfahren bei unseren Nachbarn in den Niederlanden so viel angenehmer ist als hier.

Den politischen Charakter der Veranstaltung unterstreicht auch Karin Offermann, Tourenleiterin beim ADFC und verantwortlich für die Fahrt an diesem Tag. „Mit der Radvorrangroute nach Aachen ist ein guter Anfang gemacht. Aber gerade Richtung Laurensberg und Richterich gibt es noch viel Potenzial, und wir hoffen, mit Aktionen wie dieser, den Druck auf die Stadt aufrecht zu halten.“

Info Das bietet der ADFC seinen Mitgliedern in Aachen Radpolitik weiterzuentwickeln und sich deutschlandweit für eine gute Radinfrastruktur einzusetzen, das sind die Ziele des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), der sich selbst mit seinen rund 220.000 Mitgliedern als größte Interessenvertretung für Radfahrer und Radfahrinnen weltweit bezeichnet. 1700 davon kommen aus Aachen – Tendenz steigend. Neben Lobbyarbeit bietet der Verein auch Beratung rund um das Thema Fahrrad, Recht, Politik und Tourismus an. Aber auch die angebotenen Touren machen einen wichtigen Teil der Arbeit des Vereins aus. Eine Übersicht über die weiteren Touren des ADFC Aachen/Düren findet man auf der Homepage https://aachen.adfc.de/aktuelles, dort unter „Radtouren“.

Trotzdem steht die Freude am Radfahren bei Touren wie dieser weiterhin im Mittelpunkt der Veranstaltung. Das Ehepaar Lennartz aus Richterich ist zum ersten Mal dabei und zieht gleich eine positive Bilanz. „Solche Formate machen einfach Spaß“, findet Manfred Lennartz. „Man tauscht sich aus, auch wenn man mit dem Quatschen beim Fahren natürlich aufpassen muss.“