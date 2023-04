Musiker Karl Frenzel im Porträt : Auf Erfolgskurs mit den Superstars der Musikbranche

Freut sich aufs nächste Gastspiel in Horbach – und auf ein baldiges Wiedersehen mit einem Weltstar: Karl Frenzel ist mit seiner CD „Augen Tränen Lügen“ derzeit auf vielen prominenten Kanälen unterwegs. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Seine neue CD „Augen Tränen Lügen“ kommt schon hitverdächtig daher. Bald wird dem Aachener Musiker Karl Frenzel reichlich Sendezeit im TV gewidmet. In Kürze steht er womöglich sogar mit einem waschechten Weltstar im Rampenlicht – nicht zum ersten Mal ...

In seinem Fall ist die „Diagnose“ flott gestellt: in kreativer Hinsicht eindeutig schwer vorbelastet. Sobald er das Stethoskop aus der Hand legt, pocht sein Herz nämlich voller Leidenschaft im Takt der Musik. Dann formt er seine eigene Welt, vor allem in schwarz-weißen Tönen. Fernab vom kunterbunten Alltag als erfolgreicher Facharzt (mit gleich zwei Praxen in Aachen) hat Karl Frenzel sich längst auch als Pianist und Komponist einen Namen gemacht – nicht zuletzt mit einer opulenten Hommage an einen berühmten Namensvetter; sein Musical „Karl der Große“ ist bereits vor knapp zehn Jahren erstmals auf dem Katschhof aufgeführt worden.

Viele Aachener kennen ihn freilich auch als quirligen Protagonisten der kleineren Live-Formate, seit Jahr und Tag hat Karl Frenzel unter anderem als Solokünstler in diversen Clubs und Kneipen der Region reüssiert. Jetzt peilt der promovierte Allgemeinmediziner und vielbeschäftigte Vater von vier heranwachsenden Kindern die viel zitierte große Bühne an – und an prominenten Unterstützern und Wegbegleitern mangelt es dem 51-Jährigen dabei wahrlich nicht. Der Mann scheint so gut wie angekommen im schillernden Showbiz, könnte man sagen.

Wenn Karl Frenzel am 12. Mai im Horbacher Saalbau Bosten sein Album „Augen Tränen Lügen“ präsentiert, stehen neben seiner vierköpfigen Begleitband und nicht wenigen Fans jedenfalls auch die Fernsehkameras parat. Der smarte Titel der neuen CD mag es schon erahnen lassen: „Tanzbare Pop-Nummern, viele eher baladeske Liebeslieder, sicherlich auch mit allerlei Anklängen an die deutsche Schlagermusik“ – so kennzeichnet Frenzel sein bevorzugtes Repertoire selbst, auch wenn er seinen Sound ungern in irgendwelchen Schubladen wiederfinden möchte. Fest steht: Sämtliche 13 Stücke der aufwendig produzierten Scheibe, die bereits vor Jahresfrist im eigenen Label „KF Musik“ erschienen ist, stammen aus seiner eigenen Feder.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

„Als ich mit neun Jahren intensiv angefangen habe, Klavier zu spielen, standen erst einmal die Klassiker auf dem Programm“, erzählt Frenzel. „Dann habe ich aber schnell meine Liebe für die Pop-Musik entdeckt.“ Songwriter und Sänger wie Elton John, Billy Joel, Bruce Hornsby oder auch Udo Jürgens waren und sind dabei sozusagen seine ständigen Begleiter.

Natürlich war er gerade während der fatalen Corona-Hochphase auch im Hauptberuf über die Maßen gefordert. Aber in Zeiten des Lockdowns blieb eben auch die Möglichkeit, dem berühmten zweiten Standbein viel mehr Bewegungsfreiheit zu geben. „Irgendwann hab‘ ich dann den Aachener Musikproduzenten Christoph Siemons gefragt, ob er sich vorstellen könnte, das Album in seinem Kölner Studio einzuspielen.“ Siemons konnte – und wollte. Nach einem halben Jahr wurde auch im Wortsinn eine runde Sache draus. „Damit habe ich mir einen Traum erfüllt“, sagt Frenzel.

Info Am 12. Mai live im Saalbau Bosten Dr. Karl Frenzel, geboren am 28. Februar 1972 in Würselen, verheiratet und Vater von vier Kindern, hat sein Medizinstudium nach dem Abitur am Pius-Gymnasium am Aachener Klinikum absolviert und danach unter anderem am Rhein-Maas-Klinikum in Würselen gearbeitet. 2006 eröffnete er gemeinsam mit Kollegen eine Praxis in der Peterstraße, inzwischen betreibt er eine weitere im Aachener Südraum. Seine CD „Augen Tränen Lügen“ präsentiert der Sänger, Pianist und Komponist am Freitag, 12. Mai, um 20 Uhr im Saalbau Bosten, Horbacher Straße 332. Das Konzert wird für ein Porträt über Frenzel im Rahmen der Vox-Serie „Alles auf Anfang“ aufgezeichnet. Tickets und weitere Infos gibt es unter: www.karlfrenzel.de

Dabei ist dessen Ende keineswegs abzusehen. Inzwischen hat nämlich auch der TV-Sender Vox in Gestalt des bekannten Produzenten Sascha Gröhl angeklopft – mehr als das. Gröhl, seines Zeichens unter anderem zweifacher Gewinner des renommierten Grammy-Preises, erkor den umtriebigen Aachener Musiker und Mediziner für eine „Hauptrolle“ in der aktuellen Vox-Serie „Alles auf Anfang“, die mehr oder weniger regelmäßig freitagsabends ausgestrahlt wird. Im Mittelpunkt stehen dabei Menschen, die mitten im durchaus erfolgreichen Berufsleben stehen, aber eben auch ganz andere Talente und Fähigkeiten entfalten – und womöglich beizeiten völlig umsatteln.

Zukunftsmusik für Karl Frenzel, wie er schmunzelnd einräumt. „Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, nicht mehr als Arzt zu arbeiten, ich liebe meinen Beruf sehr“, meint er. Dennoch: Beim Auftritt Anfang Mai in Horbach ist das Vox-Team mit im Boot, ebenso beim nächsten Gastspiel Mitte Juni in Schloss Sumiswald im Schweizer Emmental.

Unverhofftes Gastspiel mit Chris de Burgh (2.v.r.) und Band: Im September 2021 engagierte der Weltstar Karl Frenzel für einen Auftritt beim ZDF-Fernsehgarten. Im Juli trifft Frenzel den Sänger beim Soundcheck für dessen Konzert auf Burg Wilhelmstein. Foto: Martin Hofpower

Damit längst nicht genug: Bis das rund 40-minütige Porträt, voraussichtlich um die nächste Jahreswende herum, über die Bildschirme flimmert, dürfte Weltstar Chris de Burgh sich in der einen oder anderen „Nebenrolle“ hinzugesellt haben. „Tatsächlich hat er mich eingeladen, vor seinem Auftritt auf der Burg Wilhelmstein am 4. Juli doch mal vorbeizukommen“, erzählt Frenzel nicht ohne Stolz. „Und wer weiß, vielleicht gibt das ja mehr als ein fröhliches Wiedersehen beim Soundcheck …“ Schließlich ist ihm bereits einmal die seltene Ehre zuteil geworden, die Tasten in der Begleitband des irischen Top-Barden zu bedienen.

Zufall oder Fügung? „Auch das habe ich vor allem meinem Freund Christoph Siemons zu verdanken“, verrät Frenzel. „Als wir gemeinsam im Studio zugange waren, fragte eine Agentin von Chris de Burgh an, ob er vielleicht kurzfristig einen Pianisten für einen Auftritt des Sängers im ZDF-Fernsehgarten aktivieren könne.“

Siemons konnte auch das: Beim Live-Auftritt mit dem Superstar am 12. September 2021 komplettierte Frenzel die Begleitband des berühmten Popstars am Piano – diesmal vor einem Millionenpublikum. Und: Die beiden kamen ins Gespräch, de Burgh lud ihn ein zu einem seiner Konzerte in Fulda, inklusive gemeinsamem Abendessen in trauter Runde.

Apropos: Gerade erst hat Frenzel mit seiner Ehefrau Corinna ein paar Tage in Stuttgart verbracht – zu Gast bei Schlager-Ikone Andrea Berg, die er seinerzeit ebenfalls im „Fernsehgarten“ kennengelernt hat. Zu erzählen hatten die beiden einander also genug. „Sie fand mein neues TV-Projekt spannend, wir wollen jetzt überlegen, ob sie ebenfalls mit von der Partie sein kann.“