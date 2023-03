Nabu Aachen : Auf der Suche nach dem Steinkauz

Niströhren für den Bestandsschutz: Der Nabu erfasst derzeit den Steinkauz-Bestand in Aachen. Foto: Gerd Grünefeld/GERD GRUENEFELD

Aachen Alle zwei Jahre kartiert die Nabu-Naturschutzstation Aachen mit Unterstützung von Ehrenamtlichen das Steinkauzvorkommen im Stadtgebiet. Jetzt sind sie wieder unterwegs.

An klaren Abenden stehen Ehrenamtliche des Naturschutzbunds Nabu in diesen Tagen schon mal im Grünen und geben mit ihren Smartphones merkwürdige Töne ab. Die Erklärung: Sie durchstreifen ihr Revier, um Antwort vom Steinkauz zu erhalten.

Auf die vom Handy abgespielten Rufe des Steinkauz antwortet er, wenn er denn in der Gegend ist, mit einem mehrmaligen, steinkauztypischen Miauzen. Er hört die Töne auf bis zu 300 Meter Entfernung. Vielleicht kreischt er: „He, weg da, das ist mein Revier!“, vielleicht aber auch „Hey süßes Weibchen, ich bin hier!“

Zu erkennen ist die kleinste heimische Eulenart an ihrem platten Kopf, der ihm ein koboldartiges Aussehen verleiht, und dem dunkelbraun-weißlich gescheckten Gefieder. Besonders markant jedoch ist sein Schrei.

Den Steinkauz findet man selten in der Nähe eines Waldes. Da lauert eher sein deutlich häufiger vorkommender und um einiges größerer Feind, der Waldkauz. Stattdessen fühlen sich Steinkäuze auf Streuobstwiesen, offenen Grünlandbereichen oder auch in alten Scheunen wohl. Hier finden sie Mäuse und Insekten, aber auch geeignete Brutplätze und Versteckmöglichkeiten in Bäumen, Scheunen oder Schuppen. Auch für viele weitere Arten sind dies wichtige Lebensräume, die bewahrt und gepflegt werden müssen.