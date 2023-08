Kimiko : Auf der Suche nach dem Schatten

Aachen Mit offenem Hawaihemd und Strohhut steht Til Schneider auf der Bühne im Park und wünscht sich nichts sehnlicher als ein kühles Bier. Wer mag es ihm verdenken, steht er doch mit seiner Band genau im Fokus der erbarmungslos brennenden Nachmittagssonne.

Auch am Sonntag brummt der Park des Ludwig-Forum an allen Ecken, und dem Publikum bietet sich auf vier Bühnen eine Vielzahl von Acts. Ob DJs in bester Clubmanier oder der Bulgarische Kartenhändler in unmittelbarer Nachbarschaft zum Borofsky-Clown: Alle finden ihr Publikum und Daniel Stoyanov kennt keine Berührungsängste mit dem seinen. The „Bulgarian Cartrader“ mischt sich mit dem kabellosen Mikro unter die wogende Menge und tanzt mit. Das kommt gut an, und da muss er auch nicht lange bitten, damit wenig später ein junger Mann als „Topfhalter“ zu ihm auf die Bühne kommt. Auch aus dem silbernen Gefäß sind offensichtlich die besten Rhythmen herauszuholen, wenn man weiß wie das geht.