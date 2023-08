Alemannia Aachen : Auf dem Tivoli steigt am Freitagabend ein Bewährungsspiel

Hat viel zu jubeln: Mit seinen vier Treffern führt Marc Brasnic die Torjägerwertung in der Regionalliga an. Foto: Jérôme Gras

Aachen Gegen Schalkes U23 fehlen Interimstrainer Reiner Plaßhenrich die spielstärksten Mittelfeldspieler. Torjäger Marc Brasnic beobachtet erste Veränderungen auf dem Platz.

In der Woche überlegt sich der Verein immer, welcher Spieler den gerade amtierenden Trainer zur Pressekonferenz zum Spiel begleitet. Häufig fällt die Wahl auf Profis, die bei dem Verein einmal gespielt haben, oder die beim letzten Spiel furios aufgefallen sind.

In dieser Woche war das eine Knobelaufgabe, denn viele Spieler waren zuletzt eher als untätig aufgefallen. Der Verein löste souverän die Aufgabe. Es erschien zum Gespräch einer der wenigen Spieler, die bislang auf eine Erfolgsgeschichte am Tivoli verweisen könnten. In der Sommerpause hat Marc Brasnic mit einem eigenen Coach weitergearbeitet, hat noch „ein paar tausend Gramm“ abgenommen, und so ist der Torjäger auch ungemein laufstark bei seiner neuen Arbeitsstelle angekommen.

Brasnic war dann auch einer der ganz wenigen Lichtblicke beim Abschiedsspiel von Helge Hohl am vergangenen Wochenende. „Das war viel zu wenig für eine Aachener Mannschaft“, sagt der Mittelstürmer, der „innerlich ausflippte“. Den Trainer hat der matte Auftritt den Job gekostet, den Spielern mindestens Reputation. „Wir haben verstanden, wir wollen etwas wiedergutmachen“, sagt der 26-Jährige. „Fußball ist keine Autobahn, die geradeaus geht. Es geht rauf und runter, und wir sind gerade unten“, sagt Brasnic. Sein Gegenmittel: „Hart und ehrlich arbeiten.“

Brasnic wird natürlich auflaufen am Freitagabend gegen Schalkes U23 vor erwarteten 12.000 Zuschauern. Vielleicht wird Aachens bester Torschütze ein bisschen zurückgezogen, und ziemlich sicher gehört er diesmal auch zu den Freistoß-Schützen bei passenden Gelegenheiten. Die Partie ist auch ein Bewährungsspiel: für die Mannschaft und ihren neuen Trainer.

Lauter und aggressiver

Seit Montagmorgen hat Reiner Plaßhenrich zumindest einmal für zwei Wochen die Mannschaft übernommen. „Nach so einem Trainerwechsel weiß ja niemand, wie der Neue tickt, da will sich jeder zeigen“, ist sein erster Eindruck. Sein zweiter Eindruck: „Wir sind zu leise, coachen uns zu wenig.“ Und so gab es neben vielen intensiven Trainingseinheiten auch eine Art „Sprachkurs“. Die Spieler wurden zu mehr Lautstärke angehalten. „Es ging im Laufe der Woche zunehmend lauter und aggressiver zu“, beobachtet Brasnic aus nächster Nähe.

Plaßhenrich hat sich nicht an der Vorgeschichte der Mannschaft aufgehalten, sondern lieber eigene Eindrücke in den vier Trainingseinheiten gesammelt. Der frühere Profi setzt mehr auf Eigenverantwortung. Die Spieler sollen sich auf dem Platz gegenseitig anschieben, das gemeinsame Essen am Spieltag ist ebenso gestrichen wie das Tageshotel. „Ich bin kein Kindergärtner, sie wissen selbst, wie man sich professionell verhält.“

Dazu gehört auch eine gute Körpersprache. Als beim Abschlusstraining am Donnerstag die berühmten Leibchen verteilt wurden, die das Ticket für die Startformation bedeuten können, ginge einige Köpfe runter, hat der Coach beobachtet. „Das wirkt für mich wie abschalten und auf bessere Zeiten hoffen“, sagt der 46-Jährige. „Das passt mir nicht, hier ist jeder wichtig. Es geht auch um Eigenverantwortung.“

Bapoh und Herzog fehlen

Zweikampf-Fan Plaßhenrich muss auf seine spielstärksten Mittelfeldspieler verzichten. Uli Bapoh ist krank, Lukas Scepanik gesperrt, und kurzfristig fällt auch noch Aaron Herzog mit Kreislaufproblemen aus. Und da auch noch Mika Hanraths und Sascha Marquet am Comeback feilen, ergibt sich der Kader von alleine. Erstmals ist auch Elsamed Ramaj nach seiner schnellen Rückkehr wieder berücksichtigt.

In der Woche ist durchaus intensiv trainiert worden, bestätigt auch der laufstarke Marc Brasnic. „Ich werde die Jungs aus dieser Intensität, die wir diese Woche hatten, nicht mehr rauslassen“, kündigt sein neuer Trainer schon einmal vorsorglich an. Leidenschaft hat auch mit Leiden zu tun. Plaßhenrich ist erkennbar kein Trainer, der das Spiel kompliziert macht. Am Freitagabend setzt er auf die Tugenden, die schon zu „seiner“ Zeit am (alten) Tivoli stilbildend waren. „Zweikämpfe gewinnen, und alles raushauen, was im Tank ist.“

Mögliche Aufstellung: Johnen - Winter, Dervisevic, Uzelac, Strujic - Schaub, Müller, Baum, Afamefuna - Brasnic, Peter

Schiedsrichter: Florian Exner (Münster)

Bilanz: 3 Siege/5 Remis/7 Niederlagen/14:18 Tore