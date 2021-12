„3 Rides“ : Auf dem CHIO-Gelände übernehmen die Radfahrer die Regie

Aachen Auf dem Gelände des CHIO Aachen findet vom 13. bis 15. Mai 2022 das internationale Fahrradfestival „3 Rides“ statt.

An Fachbesucher richtet sich am ersten Festivaltag ein Symposium mit den Themen-Schwerpunkten „nachhaltige Radreisen, neue Mobilität, active eSports, Virtual Reality und Gaming“. Aussteller bewerben ihre Produkte und bieten Räder für Testfahrten an.