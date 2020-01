E-Scooter : Jetzt will auch Verleiher Tier in Aachen durchstarten

Sind ab Samstag auch in Aachen unterwegs: Die E-Scooter des Verleihers Tier Mobility. Foto: dpa/Oliver Berg

Interaktiv Aachen Auf lachsfarben folgt blau: Der E-Scooter-Verleiher Tier Mobility geht jetzt auch in Aachen an den Start. Ab Samstag, 1. Februar, sollen zunächst 200 Fahrzeuge bereitstehen. Das teilte das Unternehmen am Freitag in einer Pressemitteilung mit.

Damit wird das Angebot an E-Scootern in Aachen deutlich größer – und bunter. Seit Oktober sind 300 lachsfarbene Fahrzeuge von Voi in Aachen unterwegs. Die elektrisch betriebenen Fahrzeuge von Tier Mobility sind in blau gehalten.

Nicht nur dadurch unterscheiden sie sich vom Konkurrenten. Nach Angaben von Tier kommt in Aachen ein Modell mit austauschbaren Batterien zum Einsatz. Dadurch werde „das tägliche Hin-und-her-Fahren der Scooter zum Aufladen in Lagerhäuser überflüssig“. Das Unternehmen kündigt an, dass ein lokales Team in Aachen die leeren Batterien „mit einer neuen Flotte aus Elektrofahrzeugen“ direkt vor Ort austauschen werde. Dies sei Teil des Maßnahmepakets, mit dem Tier Mobility seit diesem Januar nicht nur die Geschäftsabläufe, sondern auch „jede einzelne Fahrt mit einem Tier-Scooter“ klimaneutral gestalten will.

Auch Voi setzt auf einen nachhaltigen Ansatz: Das Konzept des Aachener Start-ups „The Green Hunter“, das in Aachen für die Verfügbarkeit der lachsfarbenen E-Tretroller zuständig ist, sieht vor, dass festangestellte Mitarbeiter die Fahrzeuge mit elektrisch betriebenen Streetscootern einsammeln, sie mit grünem Strom aufladen und anschließend wieder mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen verteilen. Wegen der hohen Nachfrage in Aachen und Lieferschwierigkeiten bei Streetscooter kommen aktuell allerdings auch noch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zum Einsatz.

(akas)