Winterlauf in Aachen : Auch mit Verkehrsbehinderungen ist am Sonntag zu rechnen

Aachen Am Sonntag findet der traditionelle Winterlauf der Aachener TG mit rund 1600 Sportlerinnen und Sportlern statt. Der hat auch Auswirkungen auf den Verkehr.

Rund 1600 Läuferinnen und Läufer aus der Städteregion und dem Rheinland sowie den Lauffreunden aus Luxemburg, Belgien und den Niederlanden gehen um 11 Uhr in Stolberg-Venwegen an den Start. Ziel ist in Aachen Am Chorusberg.

Die Startnummernausgabe findet bis Freitag, 2. Dezember, 19 Uhr, bei Intersport Drucks in der Alexanderstraße statt. Am Samstag (14 bis 18 Uhr) und Sonntag (8 bis 9 Uhr) werden Startnummern auf dem ATG-Sportplatz in Aachen, Am Chorusberg, vergeben.