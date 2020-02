Kostenpflichtiger Inhalt: Josef Stenten wird am Sonntag 95 Jahre alt : Auch mit 95 Jahren jeden Tag im Laden

Auch im hohen Alter jeden Tag zur Stelle: Josef Stenten hat seinen speziellen Sessel im Einkaufszentrum am Krugenofen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen 1954 eröffnete der Kaufmann Josef Stenten in Aachen seinen ersten Laden. Heute kümmern sich Sohn Josef Stenten junior und Enkel Max Stenten um das Einkaufszentrum am Krugenofen. Der Seniorchef aber ist immer noch jeden Tag im Geschäft anzutreffen. Am Sonntag wird er 95 Jahre alt.