Geschäftsaufgaben : Auch in Vaals drohen weitere Ladenschließungen

Im „Grenswinkel Vaals“ sucht Eugène Mooldijk schon seit einiger Zeit einen Nachfolger. Foto: Henrik Hautermans/HENRIK HAUTERMANS

Aachen/Vaals Auch direkt hinter der Grenze stehen zunehmend Geschäfte leer. In Vaals denken weitere Inhaber alteingesessener Läden jetzt daran, aufzugeben.

Kleine Leute haben es schwer. Auch in Handel und Gewerbe, nicht nur in Aachen. Sondern auch in Vaals, das sich gern als kleine Schwester von Aachen bezeichnet. Seit Jahrzehnten fahren Deutsche und Belgier dorthin, weil die Preise für Kaffee, Zigaretten, Benzin oder Medikamente deutlich niedriger liegen oder lagen als im eigenen Land.

Seit langem gibt es dort allerdings auch Leerstand von Geschäften und Lokalen, und die Ursachen ähneln denen in Aachen und vielen anderen Orten und Städten: Viel Umsatz ist ins Internet verschwunden, oft bleibt die Suche nach einem Nachfolger ohne Ergebnis, Corona stellte eine kaum zu überbrückende Klippe dar, die Verteuerung der Energie sorgte für zusätzliche Probleme, die gesetzlichen Bestimmungen haben sich geändert, die Liste ließe sich fortsetzen.

Nicht selten verschwinden Geschäfte des täglichen Bedarfs. Der Fischladen in Vaals hat schon lange zugemacht, das nordafrikanische Gemüse- und Spezialitätengeschäft am Ortseingang (aus Aachener Sicht) ebenfalls. In dessen unmittelbarer Nachbarschaft denken nun gleich drei Geschäftsleute ebenfalls ans Aufgeben.

Das Haus Maastrichterlaan 15 hat dabei eine besondere Verbindung zu Aachen, auf einer Plakette in der Fassade dokumentiert: Von 1925 bis 1932 lebte dort Theodore von Kármán, einer der größten Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Nach Kármán ist auch eine Straße in Vaals benannt, er gilt als Pionier der modernen Aerodynamik und der Luftfahrt- und Raketenforschung. Die Baugenehmigung für das historische Gebäude, in dem Kármán logierte, wurde 1924 erteilt, im nächsten Jahr kann also das 100-Jährige gefeiert werden.

Im Erdgeschoss, im „Grenswinkel Vaals“, sucht jedoch „wegen persönlicher Umstände“ Eugène Mooldijk schon seit einiger Zeit einen Nachfolger. Er hat das Traditionsgeschäft, in dem vor allem Kaffee, Tee, Zigarren und Tabak über die altertümlichen Theken gehen, nur noch von Donnerstag bis Samstag geöffnet und kommt damit so gerade über die Runden. Und immer noch sind manche Erzeugnisse günstiger zu erwerben: „Wir haben in den Niederlanden keine Kaffeesteuer“, erklärt Mooldijk einen Unterschied. Generationen von Aachenern haben bei ihm schon im „Grenswinkel“ eingekauft.

2013 hat er das Geschäft übernommen, und obwohl auch in Vaals viele Kosten gestiegen sind und die Auflagen etwa beim Zigarettenverkauf immer strenger werden, kommt immer noch eine treue Kundenschar, die sich mit größeren Mengen eindeckt. Es sei zwar ruhiger in Vaals geworden, aber die Aachener seien sehr loyal. „Es gibt keine treueren Kunden als die Deutschen. Manche trinken sogar den gleichen Kaffee wie ihre Eltern“, sagt Mooldijk. Trotz allem: Wenn er keine Interessenten findet, muss der „Grenswinkel“ am 1. Juni schließen.

Schon früher macht die 3landen Drogisterij im übernächsten Haus zur Rechten dicht. Unter dem markanten grünen Kreuz, der Leuchtreklame über dem Eingang, haben die Deutschen jahrelang Medikamente, Kosmetika, Tuben und Salben erwerben können. Der Ausverkauf hat bereits begonnen. Zu den Gründen will sich der Inhaber nicht öffentlich äußern; er möchte nicht, dass der 10.000-Einwohner-Ort Vaals an Attraktivität verliert.

Der Nachbar zur Linken dagegen, Joep Janssen, schildert in der Friture De Grens offen seine Situation: „Ich bin 69 Jahre alt. Meine Frau und ich machen das seit mehr als 30 Jahren.“ Sechs Tage die Woche, von 9 bis 21 Uhr. Obwohl das Geschäft „super läuft“ und ein Makler eingeschaltet wurde, ist die Suche angesichts des zu erwartenden Arbeitsaufwandes in einer Imbissstube bislang vergeblich gewesen: „Es ist unheimlich schwierig“, meint Janssen. Sollte er nicht doch noch fündig werden, ist Ende des Jahres endgültig Schluss.