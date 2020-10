Strengere Regeln in Aachen : Auch in der Pontstraße gilt jetzt: Maske auf!

Aachen Neue Fälle, neue Regeln: Ab Samstag, 24. Oktober, treten in Aachen wieder neue Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Kraft. Unter anderem wird die Maskenpflicht im öffentlichen Raum ausgedehnt.

Viele hatten sich gefragt, warum die stark frequentierte obere Pontstraße von der Maskenpflicht ausgenommen worden ist, dem hat die Stadt jetzt ein Ende bereitet. „Zur Eindämmung des Infektionsgeschehens werden, insbesondere vor dem Hintergrund des nach wie vor fortschreitenden Infektionsgeschehen, in Abstimmung mit dem Landeszentrum Gesundheit weitergehende Schutzmaßnahmen in einer neuen Allgemeinverfügung angeordnet“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung der Stadtverwaltung. Die Allgemeinverfügung ist in Gänze auf der städtischen Internetseite nachzulesen und gilt voraussichtlich bis zum 31. Oktober.