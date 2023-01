Gebühren : Auch in den Parkhäusern dreht sich die Preisschraube

Auch im Parkhaus an der Mostardstraße, in unmittelbarer Nähe zum Markt, wird das Parken teurer. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Die Aachener Parkhausgesellschaft (Apag) hat eine Tariferhöhung für städtische Parkhäuser angekündigt.

Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, werden die Gebühren in den vier Innenstadt-Parkhäusern Rathaus (Mostardstraße), Galeria Kaufhof/City (Wirichsbongardstraße), Adalbertstraße (Blondelstraße) und Couvenstraße (Bushof) ab dem 10. Januar tagsüber um 50 Cent je Stunde erhöht. Als Grund werden „gestiegene Kosten“ genannt. Damit steigt der Preis in diesen vier Häusern von 2 Euro auf 2,50 Euro pro Stunde. Bezahlt werde jetzt auch jeweils pro angefangener Stunde, bisher wurde pro angefangener halber Stunde abgerechnet, so Apag-Pressesprecher Paul Heesel.