Neues Buch über Arisierung und Wiedergutmachung : Auch in Aachen wurde die Zwangslage der Juden skrupellos ausgenutzt

Die 1888 gegründete Tuchfabrik „Marx & Auerbach“ am Templergraben in Aachen. Die jüdische Besitzerfamilie Marx musste das Unternehmen verkaufen und Anfang 1939 nahezu mittellos in die USA fliehen. Foto: Otto Petermann / Stadtarchiv Aachen

Aachen Jüdische Menschen haben während der NS-Diktatur ihr Hab und Gut verloren oder sind gezwungen worden, ihren Besitz zu verkaufen. Manche konnte vor den Nazis fliehen, viele andere sind ermordet worden. Ein neues Buch folgt den Spuren jüdischer Tuchfabrikanten in Aachen.

Fritz Marx war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Mitte der 20er Jahre hatte der in Aachen geborene Jude die von seinem Vater Robert 1888 gegründete Tuchfabrik „Marx & Auerbach“ übernommen. Selbst nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933 konnte der Ingenieur die Firma am Templergraben mit rund 180 Mitarbeitern relativ unbehelligt fortführen. Sein Unternehmen mit guten Kontakten ins Ausland erwirtschaftete nämlich kräftig Devisen. Und auf die wollten die braunen Machthaber offensichtlich nicht verzichten. Die Geschäfte von Marx liefen jedenfalls so gut, dass der damals 39-Jährige noch 1934 in der Lage war, eine große Villa an der Eupener Straße zu bauen.

Das änderte sich 1938 radikal. Anfang des Jahres ließ die Reichsregierung sämtliche Vermögenswerte der deutschen Juden erfassen. Von nun an wuchs der Druck auf diese Bevölkerungsgruppe, ihre Geschäfte sowie ihren gesamten Immobilienbesitz zu verkaufen und anschließend ausreisen.

Diskriminierung und Drangsalierung erreichten einen ersten Höhepunkt im November. Das bekam auch Marx zu spüren. Nach der Reichspogromnacht wurde der Aachener in das Konzentrationslager Buchenwald verschleppt. Spätestens hier muss ihm klargeworden sein, dass es für ihn und seine Familie keine Zukunft mehr im Deutschen Reich gab.

Marx sah sich gezwungen, das Unternehmen an einen nicht-jüdischen Konkurrenten und sein Wohnhaus an einen anderen „Volksgenossen“ zu veräußern - beide deutlich unter Wert. Anfang 1939 floh er schließlich nahezu mittellos mit seiner Frau und den drei Kindern aus Deutschland in die USA. Von dem Erlös der Verkäufe hat er so gut wie nichts gesehen. Sein Geld wanderte auf ein Sperrkonto und anschließend in die Staatskasse.

Nach Schätzung von Andreas Lorenz kamen in Aachen allein in den Wochen nach dem November-Pogrom rund 60 jüdische Unternehmen aus der Textilbranche schlagartig auf den Markt – von der großen Fabrik bis hin zum kleinen Ein-Mann-Betrieb. Gleiches galt für rund 200 jüdische Wohnhäuser. „Die sogenannte Arisierung lief meist nach dem gleichen Muster ab wie bei Marx“, sagt Lorenz. „Die Objekte standen in der Regel deutlich unter ihrem Verkehrswert zum Verkauf. Einige Aachener nutzten die Zwangslage der Juden aus und bereicherten sich skrupellos.“

Mehr als zehn Jahre ist der Diplom-Kaufmann und ehemalige Gymnasiallehrer den Spuren der jüdischen Tuchfabrikanten in Aachen nachgegangen. Seine akribischen Recherchen hat er jetzt in einem Buch veröffentlicht. Es heißt „Arisierung und Wiedergutmachung“ und ist im Rimbaud Verlag erschienen. In ihm zeichnet Lorenz das Schicksal mehrerer Dutzend Familien nach, von denen einige die Textilbranche in Aachen jahrzehntelang maßgeblich mitgeprägt hatten. Er beschreibt ihren Aufstieg und ihre Verfolgung. Er erzählt von Menschen, die von der deutschen Vernichtungsmaschine ermordet wurden und von Geflüchteten, die oft nicht mehr als ihr Leben retten konnten.

Lorenz dokumentiert aber auch, wie die überlebenden Juden nach dem Ende der Nazi-Herrschaft beim Aachener Amt für Wiedergutmachung um eine Entschädigung kämpfen mussten. „Oft war es eine entwürdigende Prozedur“, blickt Lorenz zurück in die 50er Jahre. „Die Opfer wurden meist wie Bittsteller behandelt. Selbst um kleinste Renten gab es oft ein erbittertes Feilschen.“

Auch Fritz Marx wurde bei dem Amt vorstellig. Am Ende des Verfahrens sprach man ihm für seinen „arisierten“ Besitz eine Entschädigung von 350.000 DM zu. Verglichen mit ähnlich gelagerten Fällen war das ein Erfolg. „Marx erhielt die größte Summe, die einem jüdischen Opfer aus Aachen zugesprochen wurde“, sagt Lorenz. Allerdings relativiere sich diese eher untypisch hohe Kompensation bei näherem Hinsehen schnell. „Das Amt befand, Marx sei dieser Betrag 1938 zu wenig gezahlte worden“, sagt Lorenz. „Dass er vom damals erzielten Kaufpreis nichts gesehen hat, fiel bei der Berechnung völlig unter den Tisch.“