Fußball-EM : Auch der Tivoli leuchtet zum Ungarn-Spiel in Regenbogenfarben

Der Tivoli zeigte am Mittwoch mehr Farben als nur Schwarz und Gelb. Die ASB beleuchtete das Aachener Stadion zum EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn in den Regenbogenfarben der LGBT-Gemeinschaft. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Auch am Aachener Tivoli wurde am Mittwochabend zum EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn ein leuchtendes Zeichen für Vielfalt und Toleranz gesetzt.

Den Aachener Tivoli kennen die Fußballfreunde der Region als Stadion in Schwarz und Gelb. Am Mittwochabend kamen noch einige Farben hinzu. Denn auch die Aachener Stadionbeteiligungsgesellschaft (ASB) beleuchtete das Stadion an der Krefelder Straße zum Spiel Deutschland gegen Ungarn bei der Fußball-Europameisterschaft in den Regenbogenfarben als Zeichen der Weltoffenheit, Vielfalt, Toleranz und Solidarität mit den Menschen der LGBT-Community. Auch der Klömpchensklub wolle seine Fenster entsprechend beleuchten, teilte Sigrid Heeren von der ASB am Mittwochmittag.