Der nächste Streiktag : Auch am Montag sind Kitas dicht und Busse bleiben im Depot

Info

Überhangmüll, also jener Abfall, der regulär in diesem Zeitraum anfällt, darf nach Angaben der Stadt in dieser Ausnahmesituation in den vom Streik betroffenen Gebieten zu dem genannten Entsorgungstermin zusätzlich zur Abholung bereitgestellt werden. Der zusätzliche Restabfall kann in handelsüblichen Säcken (beispielsweise Blaue Abfallsäcke) verpackt sein.

Überhangmüll muss auch bei Vollservice-Objekten von den Bürgern am Abfuhrtag an der Straße zur Abholung bereitgestellt werden. Altpapier kann in Kartons zur regulären Papierabholung dazu gestellt werden. Alternativ stehen auch die Recyclinghöfe für zusätzliche Altpapiermengen zur Verfügung.