Neues Schuljahr : Aseag will Warteschlangen am Kundencenter vermeiden

Aseag will Warteschlangen am Kundencenter vermeiden

Aachen Das Aachener Verkehrsunternehmen erklärt den Wechsel vom School&Fun-Ticket zum Deutschlandticket Schule im Kurzvideo. Ein Besuch im Kundencenter ist dazu nicht notwendig.

Mit dem Start des neuen Schuljahrs wechseln rund 20.000 Schülerinnen und Schüler in der Städteregion Aachen vom School&Fun-Ticket zum Deutschlandticket Schule. Viele Kundinnen und Kunden der Aseag haben derzeit Fragen zum Thema und wenden sich an das Kundencenter des Verkehrsunternehmens in der Schumacherstraße. So entstehen aktuell dort lange Warteschlangen, wie das Unternehmen mitteilt.