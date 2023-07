Ganze Stadtbezirke vom ÖPNV abgeschnitten : Aseag bekommt die Personalprobleme nicht in den Griff

Viele Busse, zu wenige Fahrerinnen und Fahrer: Die Aseag hat ein massives Personalproblem. Foto: ZVA/Harald Krömer

Aachen Immer wieder fallen Fahrten bei der Aseag aus – es fehlen Fahrer. Was auch schon einmal dazu führen kann, dass ganze Stadtbezirke vom ÖPNV abgeschnitten sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Albrecht Peltzer Leiter Lokalredaktion Aachen

Peter Müller (Name geändert) fährt gerne mit dem Bus. Auch wenn es schon mal dauern kann, bis man zu Hause in Horbach ist. Selbst mit der Schnellbuslinie 44. Aber wenn die gar nicht fährt, ist es aus mit schnell – und Horbach nicht mehr erreichbar. Wie an diesem Samstag...

Aus der Soers vom CHIO Aachen kommend, wollte Müller am Elisenbrunnen umsteigen. Nach Angaben in der Mova App sollte der Bus um 17.12 Uhr ersatzlos ausfallen, berichtete Müller jetzt. Und nicht nur das: Alle weiteren Fahrten bis 19.12 Uhr sollten ebenfalls ausfallen. Die Fahrt um 19.12 Uhr sollte laut App stattfinden. „Wir haben uns also die Zeit solange im Elisenbrunnen beim ,Stadtglühen’ vertrieben und waren pünktlich an der Haltestelle. Was nicht kam, war die Linie 44. Die weiteren Fahrten sollten auch wieder ausfallen“, so Müller.

Die Nachfrage bei einem anderen Aseag-Fahrer, was denn los sei, förderte eine bemerkenswerte Antwort zutage: „Wenn Sie die Situation entspannen wollen, werden Sie Busfahrer“. Müller und Gattin nahmen „notgedrungen“ die Linie 47 bis Richterich und sind zu Fuß nach Horbach gegangen. „Um 20.45 Uhr waren wir (un)glücklich zu Hause.“ Auch die Nachfrage per Mail bei der Aseag war wenig erhellend. Bei der Linie 44 handele es sich um eine sogenannnte Gemeinschaftslinie, und für eine Anzahl an Fahrten sei das private Unternehmen „Arriva“ zuständig, für das man nicht sprechen könne. Die eine Fahrt um 17.44 Uhr, die die Aseag durchführen sollte, sei krankheitsbedingt ausgefallen, und ein kurzfristiger Ersatz sei nicht möglich gewesen.

Eine Anekdote, ärgerlich für die Betroffenen. Aber auch mehr als das: Ein Beispiel von vielen, wie Öffentlicher Nahverkehr in Zeiten der Mobilitätswende eben nicht funktioniert. Weil es ein massives strukturelles Problem gibt. Es fehlen Menschen, die Menschen transportieren, die nicht mit dem Pkw, Fahrrad oder sonstwie fahren können oder wollen.

Die Aseag reagierte auf den vermeintlichen Einzelfall ohne Ausflüchte: „Es tut uns Leid, dass wir den betroffenen Fahrgästen der Linie 44 an besagtem Tag keinen guten Service bieten konnten. Auf einer Linie sollen nicht mehrere Fahrten hintereinander ausfallen, und die Kommunikation mit den Fahrgästen soll natürlich freundlich, informativ und hilfreich sein. Wir entschuldigen uns dafür, dass der Service nicht gestimmt hat“, so Unternehmenssprecher Paul Heesel.

Info Einstiegsgehalt steigt auf 3000 Euro brutto Derzeit verdient eine neue Fahrerin oder ein neuer Fahrer bei der Aseag rund 2700 Euro brutto plus Zuschläge für Nacht- sowie für Sonn- und Feiertagsarbeit. Ab 1. März 2024 steigt das Einstiegsgehalt auf gut 3000 Euro. Eine Altersbeschränkung für Buspersonal gibt es nicht. Allerdings muss der Führerschein der Fahrerinnen und Fahrer alle fünf Jahre verlängert werden. Dafür müssen auch gesundheitliche Anforderungen erfüllt werden.

An diesem Samstag sei die Personalsituation auch wegen des CHIO sehr angespannt gewesen. Vieles hätte umdisponiert werden müssen, die Fahrtausfälle auf der Linie 44 seien „untergegangen“. Die Aseag setze „alle Hebel in Bewegung, um die Anzahl der Fahrtausfälle möglichst gering zu halten“ und sie nach Möglichkeit so zu disponieren, dass Erlebnisse, wie sie Peter Müller schildert, „nicht allzu oft vorkommen“.

Fakt ist: Es werden weiter Fahrten ausfallen. Immer wieder, und immer wieder auch kurzfristig. Heesel: „Personalmangel und die damit verbundenen Fahrtausfälle zehren auch an den Nerven der Kolleginnen und Kollegen hinterm Steuer und beim Kundenservice.“ Die Formulierung „Wenn Sie die Situation entspannen wollen, werden Sie Busfahrer“, sei nicht „die perfekte Antwort im Kundendialog“, mache aber deutlich, „wie sehr auch unsere Fahrerinnen und Fahrer von der angespannten Personallage betroffen sind“. Durch großes Engagement und viele Überstunden sorge das Personal dafür, „dass möglichst wenig Fahrten ausfallen, und die Fahrer bekommen dennoch immer als erste den berechtigten Unmut der Fahrgäste zu Problemen ab, die nicht in ihrer Verantwortung liegen“.

480 Fahrerinnen und Fahrer hat die Aseag aktuell im Personalbestand. „Von heute auf morgen“, so Paul Heesel, würde man „20 bis 30 zusätzlich einstellen, wenn wir sie denn finden würden“. Die Aseag werbe „auf vielen Kanälen“, man veranstalte Infotage auf dem Betriebshof, arbeite mit Jobcenter und Arbeitsagentur zusammen, biete Teilzeit an und „nerve“ die Aseag-Rentner „mit der ständigen Bitte, sich doch noch mal öfter für uns hinters Steuer zu setzen“. Dennoch: Die Lücke lasse sich derzeit nicht schließen.