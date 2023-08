Landesmittel : Aseag erhält 32 Millionen Euro für 90 klimaneutrale Busse

Aachen 32 Millionen Euro hat der Landesverkehrsminister bei einem Aachen-Besuch für die Aseag im Gepäck. Damit soll der Kauf von 25 Brennstoffzellen- und 65 Elektrobussen unterstützt werden. Die Summe, die Stadt und Städteregion zusätzlich aufbringen müssen, liegt weit darüber.

In einigen Jahren soll die Hälfte der 240 Aseag-Busse mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb auf den Straßen in und um Aachen herum unterwegs sein. 27 Elektrobusse sind bereits im Einsatz. Für die Anschaffung weiterer 65 E-Busse und die ersten 25 Brennstoffzellenbusse überreichte Landesverkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Donnerstag in Aachen einen Förderbescheid über 32 Millionen Euro an Aseag-Vorstand Michael Carmincke.