36. Fußballstadtmeisterschaft : Arminia Eilendorf erreicht ungeschlagen das Halbfinale

Heute den Schritt schneller: Die Arminen aus Eilendorf (r.) setzten sich gegen die klassentieferen Gegner aus Richterich und Vaalserquartier durch. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aachen Bei der 36. Fußballstadtmeisterschaft wird es ernst, die Hauptrunde beginnt. Die höherklassigen Teams starten ins Turnier. Gruppe A stellt den ersten Teilnehmer am Halbfinale.

Von Peter Schopp

Die Spreu ist einigermaßen vom Weizen getrennt, die Vorrunde bei der 36. Fußballstadtmeisterschaft um den Sparkassenpokal auf der Anlage des FV Vaalserquartier Geschichte. Nun greifen die gesetzten Teams ins Geschehen ein. Arminia Eilendorf startete ihren Auftritt ins diesjährige Turnier um 19 Uhr gegen den Sieger der Vorrundengruppe A, Rhenania Richterich.

Die ambitionierte Elf vom Sportplatz an der Grünenthaler Straße und der ebenfalls in diese Gruppe qualifizierte Gastgeber vom FV Vaalserquartier hatten bei ihren Auftritten in der Vorrunde überzeugen können und reisten in dem Bewusstsein an, dem Landesligisten von der Brander Straße Paroli bieten zu wollen und auch zu können. Die Armina steckt in einem Umstrukturierungsprozess, viele neue Spieler müssen sich gemeinsam mit den etablierten Kräften an die Arbeit des neuen Trainers Dennis Giron gewöhnen, da kann die eine oder andere Unwucht noch für kleine Strauchler sorgen.

So starteten die Richtericher druckvoll, stellten der Tempoüberlegenheit der Eilendorfer hohe Laufbereitschaft und aufopferungsvollen Kampf entgegen, der erste Abschluss des Spiels ging aber noch neben das Tor. Das Flutlicht musste früh die Szenerie erhellen, Gewitterwolken entledigten sich ihres Inhaltes, was die Bedingungen erschwerte. Hochmuth nutzte ein Zuspiel trocken aus kurzer Distanz zur Führung des Favoriten in der 14. Minute, ein erstes Ausrufezeichen der Arminia, die nun das Heft des Handelns nicht mehr aus der Hand geben wollte und mit großer körperlicher Präsenz überzeugte. In der 26. Minute erhöhte Demirel nach schöner Kombination auf 2:0, unmittelbar danach stellte Gehle mit Bogenlampe aus 30 Metern auf 3:0, die Entscheidung war gefallen.

Der erste Eindruck der Arminia nach einer halben Stunde Spielzeit war blendend, hohes Tempo mit und ohne Ball, schnelles Umkehrspiel und gute Passsicherheit sorgten für eine klare Überlegenheit. In der letzten Viertelstunde ließen es die Blauen etwas langsamer angehen, schließlich stand zum Abschluss des Abends das möglicherweise entscheidende Spiel gegen den FV Vaalserquartier auf dem Spielplan.

Doch zunächst mussten sich Rhenania Richterich und Vaalserquartier duellieren. Für Vaalserquartier galt es, das Spiel nicht zu verlieren, um im abschließenden Vergleich mit der Arminia vielleicht für eine Überraschung sorgen zu können. Vaalserquartier gestaltete das Spiel leicht überlegen, einige Abschlüsse konnten noch rechtzeitig geblockt werden. Es schien, dass Richterich im Spiel gegen Eilendorf einige Körner gelassen hatte, das Tempo des Spiels war deutlich geringer und Richterich sah sich zunehmend unter Druck. Doch bei einigen gut vorgetragenen Kontern war das Glück auf Seiten der Gastgeber, die Entscheidung stand aus.

Richterich befreite sich zusehends, kam seinerseits zu guten Offensivaktionen, man begegnete sich auf Augenhöhe. Die 25. Spielminute brachte die Führung für Richterich, Schmidt vollendet volley. In der 42. Minute erhöhte Kabuli mit schönem Weitschuss auf 2:0, die Richtericher hatten sich gefangen. Die beiden A-Ligisten ließen noch einiges an Spielordnung und Ballsicherheit vermissen, die Vorbereitung auf die neue Saison läuft bekanntlich noch. Schwer vorstellbar, dass im abschließenden Spiel die Arminia Punkte gegen Vaalserquartier lassen würde.

Trotz des kühlen und nassen Wetters hatten zahlreiche Zuschauer den Weg an die Alte Vaalser Straße gefunden, ein Trost für den Veranstalter. Seit vielen Jahren sind es die schlechtesten Wetterbedingungen bei einer Stadtmeisterschaft, die nächsten Tage versprechen nur mäßige Besserung. Allerdings werden die Unentwegten mit ansprechendem Amateurfußball unterhalten, Garanten dafür sind Mannschaften wie Arminia Eilendorf, die augenscheinlich Freude an ihrem Spiel haben und das Turnier ernst nehmen.

Dem Torhüter von Vaalserquartier glühten nach ein paar Minuten bereits die Handschuhe, so legten die Arminen los. Christian Giershausen löste alle Aufgaben bravourös, es gab viel Applaus vom Spielfeldrand. Allerdings war das auch Beleg für die erwartete Überlegenheit des Landesligisten aus Eilendorf, Entlastung fand kaum statt. In der 16. Minute war aber auch Giershausen geschlagen, nach schöner Vorarbeit von Wirtz staubte Hochmuth ab. Der hatte scheinbar Spaß am Toreschießen gefunden und erhöhte in der 24. Minute auf 2:0, der erste Halbfinalist stand fest. Die Mittel der Grün-Weißen reichten bei Weitem nicht, um dem Spiel eine Wende zu geben. Das 3:0 von Struck unterstrich die Kräfteverhältnisse. Die unermüdlichen Bemühungen von Vaalserquartier wurden durch den Anschlusstreffer von Papadopoulos belohnt, ein verdientes Tor und der letzte Treffer des Abends.