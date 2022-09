In Aachen gewählt : Armin Laschet folgt Dieter Philipp im Karlspreis-Direktorium

Die Woche in Aachen : Karlspreis? Da geht was! Geht da ein Ruck durch den altehrwürdigen Karlspreis? Die Preisverleihung an die belarussischen Aktivistinnen legt den Schluss nahe. Überwältigende Resonanz und ein paar Forderungen im Blick nach vorne. Deshalb hier nun ein kommentierender Rückblick.