„Schneebergkids“ und „Karlinis“ : Architekturpreis für zwei Aachener Kitas

Ausgezeichnet: Die Kindertagesstätte „Karlinis“ an der Kaubendenstraße. Foto: Peter Hinschlaeger/Photographer: Peter Hinschlaeger

Aachen Besondere Gebäude: Zwei Kindertagesstätten in Aachen gehören zu den Trägern des „Kita-Architekturpreises NRW 2020“. Ausgezeichnet werden die „Schneebergkids“ und die „Karlinis“.

Das Land Nordrhein-Westfalen und die Architektenkammer NRW zeichnen elf neue Kindertageseinrichtungen mit dem „Kita-Architekturpreis NRW 2020“ aus. Kinder- und Familienminister Joachim Stamp und Kammerpräsident Ernst Uhing gaben am Montag in Düsseldorf die Gewinner bekannt. Zwei der nicht dotierten Auszeichnungen gehen nach Aachen: an die Betriebskindertagesstätte „Schneebergkids“ des Uniklinikums (Architektur: NPA, Köln; Landschaftsarchitektur: FSWLA Landschaftsarchitektur, Düsseldorf) sowie die Betriebskita „Karlinis“ im Gewerbegebiet Eilendorf-Süd (Architektur: pbs architekten, Aachen; Landschaftsarchitektur: 3PLUS Freiraumplaner Kloeters+Kastner, Aachen).