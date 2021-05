Stellte Warnbaken auf : Arbeiter auf Autobahn 44 von Sattelzug schwer verletzt

Aachen Ein Straßenarbeiter ist am Mittwoch auf der Autobahn 44 in Höhe Aachen-Brand vom Anhänger eines Lastwagen getroffen worden. Er wurde dabei schwer verletzt.

Dabei wurde der Arbeiter schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 53 Jahre alte Fahrer des Lastwagens war auf der A44 in Richtung Belgien unterwegs und habe am Mittwoch nach aktuellem Ermittlungsstand auf den rechten Fahrstreifen gewechselt. Die rechte Anhängerseite habe dabei den Arbeiter getroffen. Der 31-Jährige habe in einer Baustelle am Fahrbahnrand Warnbaken aufgestellt.