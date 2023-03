Vollsperrung : Arbeiten auf der Aachener Straße

Aachen Ab dem 3. April arbeitet die Regionetz am Wassernetz auf der Aachener Straße. Der Bereich muss gesperrt werden.

Die Regionetz arbeitet voraussichtlich ab dem 3. April auf der Aachener Straße im Bereich der Häuser 82 bis zur Einmündung Oberforstbacher Straße am Wassernetz. Falls technisch erforderlich, werden auch die entsprechenden Hausanschlüsse ausgewechselt. Nach derzeitigem Planungsstand wird die Baumaßnahme rund drei Monate dauern.

Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von Haus Nummer 82 bis Haus Nummer 96. Anschließend wandert die Baustelle weiter Richtung Oberforstbacher Straße. Die Arbeiten dürfen aufgrund der Leitungslage im Straßenraum und damit verbundener Sicherheitsvorschriften nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Für die Anwohnenden sind die Häuser in der Regel weiter anfahrbar.

Der Durchgangsverkehr aus der Eifel von Wahlheim kommend wird über die Pascalstraße und die Monschauer Straße in Richtung Innenstadt geführt. Aus Aachen kommend in Richtung Oberforstbach und Eifel wird bereits an den Außenringen umgeleitet.