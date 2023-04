Grabeskirchen in der Region : Anziehende Anders-Orte

Info

In und um Aachen: Die Krypta von St. Gregorius in Aachen-Burtscheid bietet Platz für 750 Verstorbene. In St. Donatus in Aachen-Brand sind 3000 Grabkammern eingerichtet, zudem 1000 für Sozialbestattungen, die nicht öffentlich zugänglich auf der ehemaligen Orgelempore untergebracht sind. In St. Marien in Würselen stehen ebenfalls 3000 Grabstätten zur Verfügung.

Zu allen Grabeskirchen gehört ein Platz für die Ewige Ruhe, an den die Asche der Verstorbenen nach Ablauf der Ruhefrist gegeben wird. In St. Bonifatius in Hückelhoven-Schaufenberg wurde dafür ein Seerosenteich angelegt mit einer Ewigen Grablege in der Mitte des Teiches. An die Verstorbenen wird dauerhaft durch Namenstäfelchen an der Kirchenaußenwand und an einer im Kirchgarten wachsenden Eiche gedacht.

Wer die Grabeskirche St. Cyriakus

in Düren-Niederau kennenlernen möchte, kann jeden zweiten Freitag im Monat um 15.30 Uhr an einer öffentlichen Führung teilnehmen. Eine

Anmeldung ist nicht erforderlich.