Passant bemerkt Geruch : Straße wegen Gasausströmung zeitweise gesperrt

Aachen Weil aus einer Leitung auf der Salierallee im Aachener Stadtteil Burtscheid Gas ausgetreten war, musste die Straße für den Verkehr zeitweise gesperrt werden. Ein Anwohner habe Donnerstagabend den Gasgeruch bemerkt und die Feuerwehr benachrichtigt. Umliegende Wohnhäuser wurden nicht evakuiert.

In einer Baugrube an der Ecke Mühlental/Salierallee in Burtscheid konnten die eintreffenden Einsatzkräfte gegen 20.30 Uhr einen deutlichen Gasgeruch und ein zischendes Geräusch feststellen. Daraufhin wurde durch die Polizei der Bereich Salierallee/Mühlental/Prinz-Eugen-Straße und Goldbachstraße für den fließenden Verkehr gesperrt.

Direkte Anwohner konnten in zwar in den Häusern bleiben, wurden aber gebeten sich in den jeweiligen Gebäuderückseiten aufzuhalten. Nach Angaben der Polizei bestand keine Explosionsgefahr. Besonders erfreulich war, dass Anwohner im direkten Umfeld die Einsatzkräfte mit Warmgetränken und netten Worten in ihrer Arbeit unterstützt haben.