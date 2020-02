A544 : Anschlussstelle Würselen in Fahrtrichtung Aachen bleibt länger gesperrt

Aachen/Würselen Das schlechte Wetter macht der Fertigstellung der Bauarbeiten an der Anschlussstelle Würselen zu schaffen. Die Sperrung in Fahrtrichtung Aachen bleibt voraussichtlich bis Sonntag dem 08. März bestehen.

In Fahrtrichtung des Autobahnkreuzes nehmen die Verkehrsteilnehmer die Umleitung Nummer 1. Sie fahren dannstadteinwärts an der Anschlussstelle vorbei, wenden am Ende der Autobahn im Kreisverkehr am Europaplatz und nutzen dann die stadtauswärtsführende Ausfahrt Würselen. Die Abfahrt Rothe Erde sollte gemieden werden, da sie sei bei hohem Verkehrsaufkommen für Wendemanöver ungeeignet sei.