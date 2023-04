CDU in Aachen : Annika Fohn soll jetzt den Parteivorsitz übernehmen

Aachen Landtagsabgeordnete soll neue Vorsitzende der Aachener CDU werden. Der bisherige Parteichef Holger Brantin stellt sich nicht mehr zur Wahl.

In der Aachener CDU steht ein Generationswechsel an: Annika Fohn (36) soll neue Parteivorsitzende werden. Der bisherige Parteichef Holger Brantin (59) tritt aus persönlichen Gründen nicht mehr an. Am Samstag soll Fohn beim Parteitag im Tivoli gewählt werden.