Anliegerbeiträge : Viele Aachener können auf Entlastung hoffen

Massiver Protest, der bundesweit Aufmerksamkeit erregte: Nach dem Ausbau des Grauenhofer Wegs begann 2018 ein langer und bis heute nicht beendeter Streit um die Anliegerbeiträge. Der Beschluss der Düsseldorfer Koalition, die Straßenausbaubeiträge zu übernehmen, soll solche Auseinandersetzungen künftig vermeiden. Foto: ZVA/Michael Jaspers

Aachen Die Landesregierung will die seit langem umstrittenen Straßenausbaubeiträge abschaffen und kündigt fürs Erste eine Übernahme der Kosten an. Das hat auch weitreichende Folgen in Aachen.

Nach der Ankündigung der schwarz-gelben Landesregierung, ab sofort die Kosten für die Straßenausbaubeiträge – und dies auch rückwirkend bis 2020 – zu übernehmen, können nun auch etliche Aachener auf einen Erlass oder auf eine Rückzahlung von Anliegergebühren hoffen. Noch ist allerdings völlig unklar, um welche Summen es dabei insgesamt geht und wie die Erstattung erfolgen soll. Die Stadt sieht sich bislang außerstande, dazu Auskunft zu geben, zumal der Beschluss im Landtag erst nächste Woche gefasst werden soll.

Fünf Jahre hatten CDU und FDP Zeit, die heftig umstrittenen Straßenbaubeiträge abzuschaffen. Doch erst jetzt, wenige Wochen vor der Landtagswahl, kündigen sie den Schritt an. Damit steht das Ende eines „bürokratischen Irrsinns“ an, wie SPD und Grüne die Beiträge nennen, deren Abschaffung sie seit langem fordern. Nicht zuletzt hatte es vor zweieinhalb Jahren dazu auch eine Volksinitiative gegeben, der sich knapp eine halbe Million Menschen angeschlossen haben.

Denn für die Betroffenen geht es bei größeren Straßenumbauten immer wieder um viele Tausend Euro, mit denen sie an den Ausbaukosten beteiligt werden. Unvergessen ist der Streit am Grauenhofer Weg, wo die Stadt Aachen 20 Anliegern 600.000 Euro für einen Umbau in Rechnung stellen wollte, den sie nicht gewollt haben und den sie bis heute nicht nachvollziehen können. Nachdem das Land Ende 2019 die Anliegergebühren halbiert hat, lenkte auch die Stadt ein und halbierte die Rechnung. Doch abgeschlossen ist der Fall nach wie vor nicht. Eine Klage von drei Anliegern ist weiter anhängig, wie Michael Dautzenberg, einer der betroffenen Eigentümer am Grauenhofer Weg, mitteilt.

Er soll dort mit 20.000 Euro an den Umbaukosten beteiligt werden. So ist es ihm 2020 beschieden worden. Ob er nun auf einen Erlass hoffen kann, ist auch für ihn eine spannende Frage. Die Straße ist 2016 abgenommen worden, also weit vor dem nun genannten Stichtag. Auf den Ausgang des Verfahrens sind auch seine Nachbarn gespannt, von denen einige noch weit höhere Beträge zahlen sollen.

Entwarnung für die Anlieger der Straße Hasbach in Walheim? Ihnen könnte eine Beteiligung an den hohen Straßenbaukosten nun erspart bleiben. Foto: Harald Krömer

Der Fall am Grauenhofer Weg ist ein gutes Beispiel dafür, wieviel Kraft und Personal die Straßenbaubeiträge auch bei der Stadt binden. Der Rechtsstreit zieht sich nun schon über Jahre hin, zuvor hat es Bürgerbeteiligungen, Einwände, Zurückweisungen und Widersprüche gegeben. Und die Abrechnung selbst ist ebenfalls höchst komplex. „Der Aufwand ist auch für die Stadt immens“, ist Dautzenberg überzeugt. Er meint daher, dass die Abschaffung der Straßenbaubeiträge nicht nur für Anlieger, sondern auch für die Stadt ein Gewinn ist. So könne sie demnächst etwa viel freier planen und ihre Ideen umsetzen. Auseinandersetzungen mit den Anwohnern über den Ausbauumfang und die Kosten muss sie viel weniger fürchten.

Aufatmen können nun wohl auch die Grundstückseigentümer an der Straße Hasbach in Walheim. Auf einer Länge von 500 Metern soll sie für rund eine Million Euro umgebaut werden. Auch hier hat es wegen der erwarteten Anliegerbeiträge bereits erhebliche Proteste gegeben. Die Sorge dürfte sich aller Voraussicht nach erledigt haben.

Einen zweistelligen Millionenbetrag will das Land einsetzen, um die Anlieger überall da zu entlasten, wo Straßen aufwendig umgestaltet wurden und werden. Die reine Straßenunterhaltung ist nicht beitragspflichtig. Wo allerdings breitere Gehwege, komfortable Radwege, neue Parkstände angelegt oder eine besondere Pflasterung und Straßenmöblierung gewählt werden, müssen bislang noch die Anlieger mitbezahlen. Ein Blick auf die Aachener Baustellenlandschaft lässt erahnen, wie viele Straßen und Anwohner davon betroffen sind. Lothringerstraße, Bismarckstraße, Theaterplatz, Lütticher Straße, Jakobstraße, Harscampstraße oder Hohenstaufenallee sind da nur die prominentesten Beispiele.

Vor gar nicht langer Zeit verteidigte auch die Aachener CDU-Fraktionsvorsitzende Iris Lürken noch die Anliegerbeiträge. Eigentum verpflichtet, erklärte sie, zudem steige meist auch der Grundstückswert infolge der Straßenumbauten. Jetzt zeigt aber auch sie sich hocherfreut, „wenn wir eine weitere Entlastung hinkriegen“. Sie spricht von einem „unendlich schwierigen Thema“, für das in Düsseldorf nun eine gute Lösung gefunden worden sei.

Bestätigt sehen sich zahlreiche Verbände und Initiativen, die die Anliegerbeträge seit jeher für ungerecht halten. Die Aufrechterhaltung der Verkehrsinfrastruktur sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und keine Pflicht Einzelner, argumentiert etwa der Verband Wohnungseigentum NRW.