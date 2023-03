Vor Besuch des Innenministers : Anlaufstelle von Polizei und Ordnungsamt mit Farbbeutel beworfen

Die gemeinsame Anlaufstelle von Polizei und Ordnungsamt in der Peterstraße ist am Freitagmorgen mit einem Farbbeutel beworfen worden. Foto: Ralf Roeger

Aachen Am Vormittag will NRW-Innenminister Herbert Reul in Aachen die gemeinsame Anlaufstelle von Polizei und Ordnungsamt in der Peterstraße besuchen. Jetzt muss vorher noch sauber gemacht werden.

Die gemeinsame Anlaufstelle von Polizei und Ordnungsamt in der Peterstraße ist am frühen Freitagmorgen von Unbekannten mit einem Beutel, gefüllt mit roter Farbe, beworfen worden. Der Vorfall sei in der vergangenen Nacht oder dem frühen Morgen geschehen, erklärte die Polizei in Aachen auf Anfrage. Gegen 7 Uhr am Freitagmorgen wurde er entdeckt.

Von einem Zusammenhang zwischen der Farbattacke und dem Besuch von NRW-Innenminister Herbert Reul, der für den Freitagvormittag geplant ist, sei auszugehen, bleibe er aber Mutmaßung, hieß es aus dem Präsidium.

Mitarbeiter des Stadtbetriebs begaben sich umgehend daran, die Schmiererei zu beseitigen. Foto: Ralf Roeger

Reul möchte sich in der gemeinsamen Anlaufstelle von Polizei und Ordnungsamt, die am 15. Dezember vergangenen Jahres eröffnet wurde, ein Bild von der Zusammenarbeit der Ordnungsbehörden machen.

Kurz nachdem die Farbspritzer auf der Fassade der gemeinsamen Anlaufstelle entdeckt wurden, waren Mitarbeiter des Stadtbetriebs und der Polizeilogistik bereits damit beschäftigt, die Farbe zu entfernen.

(tv)