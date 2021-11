Vorfall am Samstagabend : Angetrunkene „Vorstellung“ am Theater Aachen

Angetrunkene „Vorstellung“ am Theater Aachen

Vorfall am Samstagabend

Aachen Am Samstagabend randalieren ein junger Mann und eine junge Frau im Stadttheater in Aachen. Sie versuchen, auf die Bühne zu gelangen und verletzten einen Mitarbeiter mit einer Sektflasche.

Am Samstagabend sind gegen 21.30 Uhr zwei ungebetene Gäste in das Theater Aachen eingedrungen. Die 22 -jährige Frau und ihr 26- jähriger Begleiter waren offenbar angetrunken. Sie liefen gemeinsam die Gänge entlang und versuchten hinter und auch auf die Bühne zu gelangen. Die Vorstellung, die an dem Abend gezeigt wurde, war zu dem Zeitpunkt bereits beendet.