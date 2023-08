Anbindung Euregio Railport Stolberg : Auch die SPD wendet sich gegen L221n und plädiert für die Variante L238n

Vor allem im Berufsverkehr braucht man starke Nerven, wenn man auf der Von-Coels-Straße in Eilendorf unterwegs ist. Doch eine Ortsumgehung trifft mehr und mehr auf Skepsis. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen/Stolberg Der Bau der L221n als Ortsumgehung für Aachen-Eilendorf wird immer unwahrscheinlicher. Nun positioniert sich auch die SPD gegen das Projekt. Und übt scharfe Kritik in Richtung Land.

Seit langen Jahren wird über eine Entlastung der Von-Coels-Straße in Aachen-Eilendorf diskutiert. Auf der Prioritätenlisten des Landesbetriebs Straßen.NRW steht das Projekt weiterhin ganz oben. Doch seit geraumer Zeit wendet sich das Blatt mehr und mehr gegen die Ortsumgehung L221n inklusive Anschluss an die A44 bei Eilendorf. Die Frage, wie der geplante Euregio Railport in Stolberg, ein zentrales Projekt des Strukturwandels in der Region, am besten an das Autobahnnetz angeschlossen werden kann, hat dieser Diskussion noch mehr Dringlichkeit gegeben.

Nun haben sich auch die Sozialdemokraten in Aachen und Stolberg positioniert. Auch sie fordern, die Planungen zur L221n auszusetzen. Sie verbinden das allerdings mit der klaren Erwartung, dass trotzdem Verbesserungen der Situation rund um die Hauptverkehrsschlagader in Eilendorf entwickelt werden und dass eine Anbindung des Railports an die A4 über den Ausbau des dritten Abschnitts der L238n zwischen Stolberg und Eschweiler schnell vorangetrieben wird. Und sie üben scharfe Kritik an den verantwortlichen Planungsbehörden des Landes. Die neue Marschrichtung begründeten am Dienstag die Fraktionsvorsitzenden im Rat von Stolberg und Aachen, Rita Claßen und Michael Servos, gemeinsam mit den Vorsitzenden der Fraktionen in den Bezirksvertretungen Eilendorf und Brand, Rolf Schäfer und Lorenz Hellmann.

Bislang hatte sich die SPD (noch) auf keine Variante festlegen wollen, sondern auf konkrete Zahlen und Daten zu den Szenarien bestanden. Tatsächlich fließen die Informationen von Straßen.NRW allerdings eher spärlich. Zahlen aus einem Verkehrsgutachten von 2020, die nun bekannt wurden, zeigen jedoch, dass die L221n nur auf einem ganz kurzen Abschnitt der Von-Coels-Straße für Entlastung sorgt, ansonsten aber die Situation noch eher verschärfen würde. Auch in Stolberg wäre mit einer starken Verkehrszunahme zu rechnen.

Was die Sozialdemokraten aber vollends auf die Palme und zur Schärfung ihrer Position bringt, sind Informationen, die nach Angaben von Servos erst seit Montag auf dem Tisch liegen. Demnach ist in dem Gutachten zur L221n eine wahrscheinliche zusätzliche Verkehrsbelastung durch den Euregio Railport nicht berücksichtigt; andererseits gehen die Berechnungen von einer Umsetzung des Ausbaus der L238n aus. Das habe die Leiterin des städtischen Fachbereichs Mobilitätsinfrastruktur, Isabel Strehle, bei einer Bürgerversammlung in Eilendorf bestätigt, sagte Servos. Andererseits – und diese Information kommt aus Stolberg – hat das Land unmissverständlich klargemacht, dass nur eine Variante umgesetzt werden kann.

Für die SPD ist damit völlig klar: Beim Bau der L221n würde Eilendorf extrem belastet; deshalb sei diese Variante „nicht darstellbar“. Die Klarheit hätte man schon vor langer Zeit haben können, monierte der Aachener Fraktionschef und sprach sichtlich verärgert von einem „Kommunikationsdesaster auf Landesebene“.

Seine Kollegin aus Stolberg formulierte die neue Richtung so: Planungen für die L221n stoppen, volle Fahrt für den Railport-Anschluss über die L238n. Alle Fragen zu dieser Variante müssten nun zügig geklärt werden: zur Linienführung, zur Gefahr durch ein mögliches Hochwasser der Inde, zum Naturschutz, zur Ertüchtigung der A4-Anschlussstelle Eschweiler-West.

Für Servos, Schäfer und Hellmann ist diese Variante ein „kleineres Übel“. Sie forderten, Eilendorf müsse trotzdem entlastet werden, dafür sei eine Alternativlösung zu entwickeln, inklusive aktueller Verkehrserhebung. Und für Brand sei es dringend notwendig zu verhindern, dass der Schwerlastverkehr, der vom Railport kommend nach Belgien oder von Belgien kommend zum Railport unterwegs ist, nicht den dortigen A44-Anschluss nutzt bzw. die Route über Europastr., L220, Freunder Landstraße und Trierer Straße. Ein entsprechender Antrag soll in den städtischen Mobilitätsausschuss am 31. August eingebracht werden. Der Bedarf für die Planung der L221 müsse widerrufen, die Planung selbst ausgesetzt werden.

Servos erklärte, diesem Antrag würden sich auch die Grünen anschließen. Die haben sich längst klar gegen die L221n ausgesprochen. Auch die Aachener CDU hat dies zuletzt getan. Die schwarz-grüne Mehrheit im Städteregionstag hatte bereits vor einiger Zeit gegen die Ortsumgehung Eilendorf und für die Variante L238n votiert.