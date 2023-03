Stadtrat in Aachen entscheidet : An sieben Sonntagen dürfen die Geschäfte öffnen

Aachen Mit deutlicher Mehrheit hat der Rat am Mittwoch den verkaufsoffenen Sonntagen zugestimmt, die der Handel in Aachen für das laufende Jahr beantragt hat.

Eröffnet wird der Reigen der verkaufsoffenen Sonntage diesmal in Burtscheid am 30. April anlässlich des Weinfests. Zwei Wochen später zieht Brand ebenfalls mit einem Weinfest (14. Mai) nach. In der sogenannten Innenstadt Aachen-Nord (rund um Porta-Möbel) dürfen die Geschäfte während des Soerser Sonntags (25. Juni) öffnen. Die weiteren Termine sind 17. September in der Innenstadt und in Eilendorf, 22. Oktober in Brand, 3. Dezember in der Innenstadt und in Burtscheid sowie 17. Dezember in Brand. Die Geschäfte dürfen dann jeweils ab 13 Uhr für bis zu fünf Stunden geöffnet werden.