Gesperrte Autobahn : An der Kreuzung Jülicher Straße, Prager und Berliner Ring wird es Montag voll

Aachen Die A544 ist in Fahrtrichtung Köln ab Europaplatz seit knapp zwei Wochen gesperrt. Mit zunächst geringeren Auswirkungen. Das wird sich ab kommender Woche ändern.

Für Isabel Strehle und ihr Team steht fest, wo es am Montag eng, weil vermutlich extrem voll wird: „Wir blicken ganz klar auf die Kreuzung Jülicher Straße, Prager und Berliner Ring“, sagt die städtische Fachbereichsleiterin für die Fragen der Mobilitätsinfrastruktur und Stadtplanung. Stadtauswärts wird es auf dieser ausgewiesenen Umleitungsstrecke (U2) für die teilgesperrte A544 (Fahrtrichtung Köln) am Nachmittag im Feierabendverkehr zu Staus kommen.

Das ist keine gewagte These, denn auf der Jülicher Straße und auch auf dem Berliner Ring staute es sich in den vergangenen beiden eher ruhigen Ferienwochen, in denen die Autobahn aber bereits in eine Richtung gesperrt war, ordentlich.

Die Zufriedenheit der Planer bei Stadt Aachen und Autobahn GmbH darüber, dass bislang das befürchtete Chaos ausgeblieben ist, weicht nun der Sorge vor dem ersten regulären Montag – mit Schule und normalem Berufsverkehr. „Wir räumen dem Verkehr auf dem Berliner Ring Fahrtrichtung Prager Ring, Krefelder Straße längere Grün-Phasen ein“, sagt Strehle. Die Folge ist klar: auf der Jülicher Straße stadtauswärts in Richtung Haaren und U2 wird man länger warten müssen.

„Wir haben das im Blick, werden Montag genau hinschauen und wissen, dass wir eine weitere Umleitung, die jetzt schon funktioniert, sehr klar ausweisen werden“, sagt Isabel Strehle. Eine Ausschilderung und sogar der Einsatz von Verkehrskadetten seien in Planung.

Die Umleitung, die manchem bislang als Geheimtipp galt, geht so: Jülicher Straße stadtauswärts, dann links in die Lombardenstraße, dann rechts den Grünen Weg hinunter und dann auf den Prager Ring nach links Richtung Krefelder Straße.

Und um die Radfahrer, die diese Strecke gerne nutzen, dann im zunehmenden Autoverkehr zu schützen, ist auch an zusätzliche Radwege gedacht. Dann würden die Parkplätze dort wegfallen. Entschieden sei das noch nicht, so die Fachbereichsleiterin, aber sie gewährt einen Blick in die Möglichkeiten, die diskutiert werden.

„Zusätzlich denken wir auch darüber nach, die sehr kurze Busspur, die wir jetzt auf den letzten Metern der Jülicher Straße vor den Ringen stadtauswärts haben, schon ab Lombardenstraße auszuweisen“, sagt Strehle. Heißt im Klartext: Wenn die dort aktuell noch laufende Baustelle verschwindet, könnte eine Fahrspur Richtung Haaren exklusiv für den ÖPNV reserviert werden. Weniger Platz für den Pkw-Verkehr, besseres Durchkommen für den Bus. „Aber wir müssen uns das gut anschauen, was passiert“, sagt Strehle.

Heißt unter dem Strich: Was bis hierhin geschah, war nur eine Art Soft-Opening: Seit dem 24. Juli ist die A544 in Fahrtrichtung Köln zwischen Europaplatz und Anschlussstelle Würselen gesperrt. Bei einer turnusmäßigen Prüfung der Haarbachtalbrücke hatten Gutachter insbesondere an der Unterseite der Fahrbahnplatte neue Schäden festgestellt, „die unverzüglich eine weitere Entlastung des Bauwerks erfordern“, hieß es vor knapp drei Wochen.

Seitdem fließt der Verkehr über Umleitungsstrecken zu den Autobahnauffahrten Zentrum an der Krefelder Straße und Brand an der Trierer Straße. Oder er führt durch Haaren, Verlautenheide und Eilendorf in Richtung Osten.

Info Wie geht es an der A544 weiter? Mitte August soll nach Aussage der Autobahn GmbH eine eintägige „Risskontrolle“ an der Haarbachtalbrücke vorgenommen werden. Eine einwöchige Sonderprüfung des Brückenzustandes ist für Mitte Oktober vorgesehen. Diese Prüfungen müssten abgewartet werden, „um beurteilen zu können, welche Handlungsempfehlungen sich daraus ergeben“, teilte Helge Wego von der Autobahn GmbH mit. Möglicherweise seien weitere Sperrmaßnahmen erforderlich, möglicherweise bleibe es aber auch bei der Teilöffnung Richtung Aachen bis zum tatsächlichen Vollsperrungstermin – spätestens im Januar 2024. Veranschlagte Bauzeit in diesem Zustand ab dann: 22 Monate.

Wobei „fließt“ auch in den ersten beiden Wochen natürlich relativ ist. Vor allem im Nachmittagsverkehr, wenn Berufspendler Aachen wieder verlassen, knubbelt es sich auf diesen Routen mitunter schon bis hierhin sehr spürbar. Aber: Noch verläuft es in erträglichem Rahmen.

Der Montag ist der Tag X. Da kann sich die Situation gänzlich anders darstellen. Prognostiziert wird von den Verkehrsplanern, dass der Verkehr nach Ferienende deutlich zunehmen wird und somit die Belastung auf den Ausweichstrecken bis hinein in die Wohngebiete zu massiveren Problemen führen wird, als bisher. Und das nicht nur an der neuralgischen Kreuzung an der Jülicher Straße und den Ringen.

„Im Rahmen eines gemeinsamen Monitorings mit der Stadt Aachen, der Stadt Würselen und der Städteregion wird die Verkehrssituation kontinuierlich überwacht“, sagt Helge Wego, Sprecher der für die Teilsperrung verantwortlich zeichnenden Autobahn GmbH, mit Blick auf die kommenden Tage und Wochen. Weitere Engpässe könnten so identifiziert und an diesen Orten bei der Beschilderung bei Bedarf nachgesteuert werden. „Dankbar sind wir hierbei auch stets für Anregungen aus dem Kreis der Verkehrsteilnehmenden“, betont Wego. Hinweise werden erbeten unter kommunikation.euskirchen@autobahn.de. Gleiches sagt auch Isabel Strehle für die Stadt: „Es wäre uns wichtig, wenn die Bürgerinnen und Bürger uns direkt über Missstände informieren würden.“ Auch hier gibt es den direkten Mailweg: a544@mail.aachen.de