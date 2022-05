Ludwigsallee : An der Haltestelle wird nachgebessert

An der Haltestelle am Ehrenmal wird’s eng für Radfahrende und Fußgänger: Der Schildermast im Hintergrund hat sich als zusätzliche Gefahrenquelle entpuppt und soll jetzt um knapp anderthalb Meter versetzt werden. Foto: MHA/Gerald Eimer

Aachen Gefährliche Tücke auf dem neuen Radweg: An der Haltestelle am Ehrenmal ist ein Schildermast für Radfahrende erst spät zu sehen. In den nächsten Tagen soll er versetzt werden.