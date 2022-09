Verkehrschaos in Aachen : Ampelausfall am Hansemannplatz

Ampelausfall am Hansemannplatz

Verkehrschaos in Aachen

Aachen Die Polizei regelt den Verkehr vor Ort. Ein Techniker ist informiert. Wie lange der Ausfall der Lichtzeichenanlage am Hansemannplatz andauert, ist derzeit unklar.

Die Ampelanlage am Hansemannplatz in Aachen – Hauptverkehrspunkt zwischen Heinrichs- und Monheimsallee sowie Jülicher und Peterstraße – ist am Freitagnachmittag komplett ausgefallen.