Hansemannplatz : Ampelanlage wird am Mittwoch repariert

Die Kreuzung Hansemannplatz ist auch am Dienstag noch gesperrt: Am Mittwoch wird die Ampelanlage repariert. Foto: Andreas Herrmann

Update Aachen Die Kreuzung Hansemannplatz bleibt weiter teilweise gesperrt. Die Ampelanlage soll am Mittwoch repariert werden.

Zwei Ampeln hatte ein Lkw-Fahrer am Mittwochabend vergangener Woche so touchiert, dass die komplette Ampelanlage am Hansemannplatz in Aachen ausgefallen ist.

Auch am Dienstag noch herrscht also Rotweiß vor. Absperrgitter weisen dem Verkehr den Weg: Fahrzeuge können von der Monheimsallee und der Heinrichsallee kommend vorerst nur geradeaus fahren oder jeweils rechts abbiegen.

Laut Mitteilung der Stadt wird die Ampelanlage am Mittwoch repariert. In diesem Zusammenhang sollen direkt auch beim Unfall zerstörte Kabel neu verlegt werden. Der hierfür notwendige Kabelgraben soll ebenfalls noch am Mittwoch wieder verfüllt und asphaltiert werden Geplant ist, die Kreuzung am Donnerstag wieder komplett für den Verkehr freizugeben.

Das Überqueren der Kreuzung aus den Richtungen Peterstraße und Jülicher Straße ist bis dahin nicht möglich. Der Verkehr wird aus den beiden Straßen kommend jeweils nach rechts auf den Alleenring umgelenkt.

Wie die Aseag mitteilt, sind auch alle Busspuren gesperrt. Der Linienfahrplan wurde entsprechend angepasst. Die Umleitung in Fahrtrichtung Aachen-Bushof erfolgt von den Haltestellen Scheibenstraße beziehungsweise Augustastraße her kommend über die Stiftstraße und die Blondelstraße, die Umleitung in Fahrtrichtung Bushof von der Jülicher Straße her kommend über die Monheimsallee.

In Fahrtrichtung Jülicher Straße wurde eine Umleitung ab Bushof über die Heinrichsallee eingerichtet.

