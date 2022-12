Lesermeinungen : „Am Seffenter Weg an der Realität vorbei geplant“

Die veränderte Führung des Radverkehrs rund um den Seffenter Weg wird nach wie vor kontrovers diskutiert. Foto: MHA/Harald Krömer

Meinung Aachen Zum Artikel „Stadt verbannt Fahrräder vom Radweg“ erreichen uns nach wie vor zahlreiche Zuschriften. Zum Beispiel diese.

Michaela Ludwig schreibt: Die Strecke Seffenter Weg ist seit Anfang des Jahres 2022 gefährlicher geworden. Ich habe die Strecke auf dem Weg zur Arbeit in den letzten zehn Jahren meist zweimal täglich befahren. Von Unfällen an den Einmündungen (Argumentation der Stadt) habe ich keine Kenntnis. Seit der Verkehrsänderung habe ich bereits mehrfach Kontakt (telefonisch und per E-Mail) zum Fachbereich Mobilitätsinfrastruktur aufgenommen, um meine Kritik vorzubringen.

Ich zitiere wörtlich aus den Antworten der Mobilitätsplaner vom Januar 2022: „Die Führung von Radverkehr im Mischverkehr mit den Kfz ist dagegen in Tempo 30 Zonen in den Richtlinien vorgesehen und stellt auch in Aachen den absoluten Regelfall dar. (....) Die Radverkehrsführung ist nun eindeutig. Eindeutige Lösungen tragen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei, weil nun auch den Kfz-Lenkenden klar ist, dass der Radverkehr auf die Fahrbahn und nicht in den Seitenraum gehört.“

Leider ist dies den Autofahrern überhaupt nicht klar, weil es von Seiten der Stadt versäumt wurde, zum Zeitpunkt der Umstellung in geeigneter Weise darauf hinzuweisen, dass es eine Veränderung in der Verkehrsführung gibt. Hier bräuchte es aus meiner Sicht eine aktive Aufklärung der Verkehrsteilnehmer.

Ich fühle mich seitdem als „lebendiger Bremsklotz“, der nun mit erheblichem Risiko dafür herhalten soll, die Autofahrer zu langsamerem und rücksichtsvollem Fahren zu animieren. Das Gegenteil ist der Fall, wie in Ihrem Artikel ja bereits deutlich wurde: Unverständnis auf Seiten der Autofahrer.

Besonders an den Engstellen, wo das Parken von Autos auf der Straße erlaubt ist, wird es extrem gefährlich für die Radler. Die Autos passieren mit Minimalabstand von weniger als 1,50 Meter und meist zu schnell. Hätte ich ein schulpflichtiges Kind, würde ich es nicht mehr über den Seffenter Weg in Richtung Innenstadt radeln lassen. Vorher war das problemlos möglich.

Und Karl Ulf Birnbaum meint: Es ist richtig abenteuerlich, den Seffenter Weg zwischen Mies-van-der-Rohe-Straße und Westbahnhof mit dem Fahrrad zu befahren, das ist halt die Krönung, wenn man mit dem Fahrrad den Seffenter Weg befährt. Man gewinnt den Eindruck, als wollen die Verantwortlichen den Pkw-Verkehr mittels der Radfahrerinnen und Radfahrer ausbremsen, was für letztere ziemlich gefährlich ist.

Aber an anderer Stelle der sogenannten „Vorrangroute“ fasst man sich auch an den Kopf, da wird man nämlich an einer ziemlich unübersichtlichen Stelle über einen Fußweg der Melatener Straße geleitet, als ob die Bürokraten nicht wüssten, dass nur Kinder bis zum 10. Lebensjahr mit dem Rad auf Fußwegen fahren dürfen. Da wird es dann für die Fußgänger gefährlich, weil sie von Rädern umgefahren werden können. In der Praxis sieht eben manches anders aus, als man sich im warmen Büro vor dem Computerbildschirm vorstellt.

Rainer Ellerbrok ist ähnlicher Meinung: Da wird ein nahezu perfekter Fahrradweg am Seffenter Weg einfach wegradiert! Das in einer Stadt, die den Fahrradverkehr fördern will. Ein Schildbürgerstreich ersten Ranges.

Das von der Stadt angeführte Argument der vielen von Fahrradfahrern verursachten Unfälle mit Autos an den Einmündungen der Nebenstraßen ist falsch: Alle Nebenstraßen hatten ursprünglich Stoppschilder, die von den Autofahrern nicht beachtet wurden. Dafür sollen die Fahrradfahrer jetzt büßen: Sie müssen die gefährliche Fahrbahn des Seffenter Weges benutzen. Wer einmal als Fahrradfahrer einen der immer eiligen Busse der Linien 3 oder 22 im Nacken gehabt hat, kann das nachvollziehen.

Im übrigen sind die oben erwähnten Stoppschilder an den Seitenstraßen bis auf eins mittlerweile abgebaut, was den verbliebenen Verkehr auf dem ehemaligen Fahrradweg (Rollstuhlfahrer, Fußgänger und radelnde Kinder) gefährdet.

Ebenso sieht das Marcus Bücken: Die Vorstellung der Stadt zum Radverkehr am Seffenter Weg ist so absurd, dass sie selbst für eine Erzählung aus Schilda untauglich wäre. Ich würde ja gerne einmal bei den Sitzungen des verantwortlichen Fachbereichs Mäuschen spielen, das muss ein großer Spaß sein.

Beide Argumente gegen die Beibehaltung des Radwegs, auf dem ich übrigens schon vor mehr als 30 Jahren zur Drachenwiese (dem heutigen Campus Melaten) geradelt bin, sind völlig absurd. Niemand wird doch ernsthaft auf dem Weg vom Westbahnhof zum Campus eine „Radvorrangroute“ nutzen, auf der man einmal die komplette Hörn hoch und wieder runter fahren muss. In welcher Realität leben die Planer denn eigentlich, dass sie sich trauen, dies tatsächlich als Argument in der Zeitung sehen zu wollen? Und selbst, wenn der Fahrradweg auf einmal ein Unfallschwerpunkt sein sollte: Wie kann man denn auf die Idee kommen, dass das Fahren auf der engen, zugeparkten und von vielen Bussen befahrenen Straße sicherer sein soll? Ich verstehe das wirklich nicht. Wider jeden gesunden Menschenverstands werden hier ganz offensichtlich falsche Entscheidungen getroffen.