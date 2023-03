Verdi und Komba in Aachen : Am Montag wird gestreikt. Und am Dienstag. Und am Donnerstag.

Auch in der kommenden Woche finden wieder Warnstreiks in Aachen statt. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Vor der nächsten Verhandlungsrunde mit den kommunalen Arbeitgebern erhöhen die Gewerkschaften Verdi und Komba den Druck. In der kommenden Woche finden in Aachen an drei Tagen Warnstreiks statt.

Die Gewerkschaften erhöhen weiter den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber. Sowohl Verdi als auch Komba rufen für die kommende Woche in der Region Aachen zu Warnstreiks auf.

Wie die Aachener Ortsgruppe der Komba am Donnerstag mitteilt, sollen die Beschäftigen des öffentlichen Dienstes an gleich drei Tagen die Arbeit niederlegen. Ein Schwerpunkt sind abermals die städtischen Kitas. Viele von ihnen dürften sowohl am Montag als auch am Dienstag geschlossenen bleiben oder nur eingeschränkte Betreuungszeiten bieten. Zum Warnstreik aufgerufen sind am Montag, 20. März, alle Beschäftigen in den Aachener Kindertagesstätten und des Service Centers Aachen, am Dienstag, 21. März, richtet sich dieser Appell der Komba nur an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas.

Nicht nur mit verschlossenen Türen in Kitas, Schwimmhallen und Bezirksämtern ist zu rechnen. Zahlreiche Aachenerinnen und Aachener dürften zudem sprichtwörtlich auf ihrem Müll sitzen bleiben. Denn auch die Beschäftigten des Aachener Stadtbetriebs sind aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Das gilt am Montag nach Angaben von Komba für alle Beschäftigten des Stadtbetriebs, am Dienstag nur für die Abfallentsorgung.

„Wertschätzung sieht anders aus“, kritisiert Komba das Angebot der kommunalen Arbeitgeber als unzureichend. Die Gewerkschaften fordern für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang fünf Prozent mehr Geld in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von 2500 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde ist vom 27. bis 29. März in Potsdam verabredet.

Die Gewerkschaften hatten einen harten Arbeitskampf angekündigt. Dazu passt, dass Komba in Aachen auch für Donnerstag, 23. März, zum Warnstreik aufruft. Alle Beschäftigten der Stadtveraltung Aachen sowie der städtischen Eigenbetriebe sollen ihre Arbeit niederlegen. Am frühen Morgen wollen die Streikenden von Aachen nach Gelsenkirchen zur zentralen Komba-Kundgebung aufbrechen.

Auch die Kolleginnen und Kollegen von Verdi wollen in der kommenden Woche an zwei Tagen in Folge für den andauernden Arbeitskampf mobilisieren. In Kitas, in offenen Ganztagsschulen und in vielen weiteren Bereichen des öffentlichen Dienstes. Auch der ÖPNV ist betroffen. Wie die Aseag mitteilt, werden am Montag und Dienstag erneut alle Busse der Aseag im Depot bleiben. Die Fahrzeuge der Auftragsunternehmen, die immerhin für rund die Hälfte der Fahrten in der Städteregion Aachen verantwortlich zeichnen, sind nicht vom Warnstreik betroffen. Dennoch könne sich der Streik „auch auf den Einsatz der Auftragsunternehmen auswirken“, so Unternehmenssprecher Paul Heesel. Mit dem Ende des Streiks werden die Busse ab Mittwoch, 22. März, wieder planmäßig rollen.

Die Aseag werde die Fahrten der betroffenen Busse für Montag und Dienstag aus der Online-Fahrplanauskunft herausnehmen. „Fahrgäste können also wieder mit den Mobilitätsapps movA und naveo und der Online-Fahrplanauskunft auf aseag.de planen, ob und wie sie mit den Bussen der Auftragsunternehmen ihr Ziel erreichen können“, so Heesel. Wer nicht digital unterwegs ist, kann sich unter der Telefonnummer 0241/1688-1 über den Fahrplan informieren.

Von den Bussen, die auf den elektronischen Fahrplananzeigen an den Haltestellen angezeigt werden, fahren nur diese, bei denen die Abfahrt in Echtzeit, also in Minuten, angezeigt wird. Auch das Kunden-Center der Aseag in Aachen sowie das Fundbüro in der Neuköllner Straße sind Montag und Dienstag geschlossen. Die anderen Vorverkaufsstellen haben wie üblich geöffnet.

