Polizei ermittelt : 54 Pakete am Lousberg „entsorgt“

54 Pakete am Lousberg „entsorgt“

Am Lousberg sind 54 Pakete aufgerissen und geleert gefunden worden (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Rainer Jensen

Aachen Mitarbeiter der Stadt Aachen haben am Mittwochnachmittag einen Hinweis auf wilden Müll am Lousberg erhalten, der sich als zahlreiche aufgerissene und geleerte Pakete herausgestellt hat. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Unterschlagung.

Den Hinweis auf wilden Müll erhielten die Mitarbeiter der Stadt gegen 17 Uhr. Am Champierweg fanden sie 54 Pakete, von denen einige aufgerissen und geleert worden waren. Die hinzugerufenen Beamten stellten die Sendungen eines bekannten Paketdienstes sicher und ermitteln nun wegen Unterschlagung und Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses. Was sich in den Paketen befand und wie hoch der Schaden ist, ist nach Polizeiangaben noch unklar.