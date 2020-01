Kostenpflichtiger Inhalt: Morillenhang : Am „Franziskus“ beginnt die Zukunft des Parkens

Auf dem ehemaligen Hubschrauberlandeplatz des Franziskushospitals am Morillenhang sollen in der zweiten Jahreshälfte 66 Parkplätze entstehen. Foto: Ulrich Simons

Aachen Auf dem ehemaligen Hubschrauberlandeplatz des Franziskushospitals am Morillenhang sollen in der zweiten Jahreshälfte 66 Parkplätze entstehen. Die Besonderheit: Der gesamte Parkvorgang soll ticketlos mit Kennzeichenerfassung per Kamera erfolgen. Eine Premiere für Aachen.