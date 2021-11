Schwachpunkte in der Verkehrsführung : Am Bahnhof Rothe Erde knubbelt es sich weiter

Schwer was los auf der Trierer Straße: Schwachpunkte in der Verkehrsführung für Radfahrer waren bereits im Sommer festgestellt worden. Foto: Andreas Steindl

Aachen Auf der Trierer Straße am Bahnhof Rothe Erde kommen sich Radfahrer und Fußgänger regelmäßig in die Quere. Daran hat sich auch fünf Monate nach einem Ortstermin nichts geändert.

Morgens am Bahnhof Rothe Erde – alle möglichen Verkehrsteilnehmer knubbeln sich rund um die Eisenbahnbrücke über die Trierer Straße. Daran hat sich auch fünf Monate nach einer Besichtigung durch Vertreterinnen der Grünen und des ADFC (wir berichteten) nichts geändert. Zwar wurde die Sachlage Ende August in der Bezirksvertretung Mitte von der Verwaltung vorgestellt und von der Politik erörtert, bis in den Mobilitätsausschuss ist sie aber noch nicht gelangt.

Zur Erinnerung: Grüne Kommunalpolitikerinnen und Fahrrad-Aktivistinnen haben deutliche Schwachpunkte der Verkehrsführung ausgemacht. Dazu gehört die Querungsstelle südlich der Brücke, die als zu schmal und zu uneindeutig in der Wegführung betrachtet wurde. Unter der Brücke kommen sich Radfahrende und Fußgänger regelmäßig in die Quere. Über den Bahnhofsvorplatz fahren Radler oft quer, auch weil sie an der Einmündung Beverstraße keine Vorfahrt genießen.

Das alles ist unter dem Gesichtspunkt der Einrichtung der Radvorrangroute Aachen-Eilendorf zu betrachten. Ist die erst einmal fertig, könnten noch mehr Radler auf die Idee kommen, hier entlangzufahren. Armin Langweg, Verkehrsexperte aus der Verwaltung, hat für die Bezirksvertretung die vorhandenen Möglichkeiten geprüft und vorgestellt.

Viel ist nach seiner Ansicht auf die Schnelle nicht machbar. Für eine Verbreiterung der Querungsstelle südlich der Gleise, müsste die „gestalterisch hochwertige und bedeutsame Stahl- und Betonkonstruktion“ des Hochbeets verkürzt werden, was als sehr kostenintensiv eingestuft wird. Zudem braucht es für einen Verwaltungsvorschlag noch eine interne Abstimmung. Es wird also noch dauern.

Schneller könnte der Hauptroutenverlauf der Radvorrangroute – vom Vennbahnweg auf dem stadteinwärts gelegenen Gehsteig über die nördliche Querungshilfe am Reichsweg und den Fußweg parallel zur Trierer Straße zur Einmündung Beverstraße – hervorgehoben werden. Entsprechende Piktogramme sollen bis zum nächsten Frühjahr aufgebracht sein. Ob der Radverkehr dann richtungsgetrennt auf dem Fußweg geleitet wird, wie von Jörg Lindemann (CDU) vorgeschlagen, oder weiter in beiden Richtungen möglich ist, steht noch nicht fest. In jedem Fall müssen Radfahrer unterhalb der Brücke Schritttempo fahren – trotz Radvorrangroute.

Keine direkte Lösung konnte Langweg für die Einmündung Beverstraße vorstellen. „Eine Vorfahrt für Rad- und Fußverkehr an dieser Stelle ist nur denkbar, wenn die Einmündung umgestaltet wird, zum Beispiel durch eine eindeutig markierte Furt“, ließ er wissen. Der Radverkehr auf dem Bahnhofvorplatz sei bereits deutlich zurückgegangen, seit die Coronavirus-Teststelle dort aufgebaut sei. Die von Verkehrsteilnehmern regelmäßig beobachteten Schleichverkehre über die Ladezone der Aachen-Arkaden konnte die Verwaltung nicht bestätigen. „Eingebaute Bodenschwellen erschweren dort zudem die zügige Durchfahrt“, heißt es. Kein Handlungsbedarf also.