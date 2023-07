Alemannia Aachen : 1000 Karten an einem Montag – Rekordkulisse naht

Aachen Beim Saisonauftakt gegen den Wuppertaler SV droht aber ein wichtiger Spieler bei der Alemannia auszufallen. Lars Oeßwein kehrt nach Kreuzbandriss zurück.

Der absolute Zuschauerrekord für die Fußball-Regionalliga wird zwar am Freitagabend nicht fallen, 30.313 Zuschauer waren an jenem 7. Februar 2015 zum Tivoli gepilgert, als Alemannia Aachen Rot-Weiss Essen mit 1:0 niederrang. Und dennoch deutet sich ein Spiel für die Rekordbücher an, wenn die Aachener ab 19.30 Uhr auf den amtierenden Vizemeister Wuppertaler SV treffen. Bislang fanden auch die Spiele mit den zweit- und dritthöchsten Besucherzahlen am neuen Tivoli statt. Am 17. April, ebenfalls im Jahr 2015, sahen 21.200 Fans den 2:0-Heimsieg über Borussia Mönchengladbach II, am 12. November 2016 kamen 21.100 Menschen zum Spiel gegen den 1. FC Köln II. Das ist die aktuelle Hitliste der bestbesuchten Spiele in der Regionalliga West.