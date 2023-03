5,5 Millionen Euro : Altstadtquartier Büchel wird vom Bund als nationales Projekt gefördert

Aachen 5,5 Millionen Euro an Fördergeld hat die Stadt Aachen als Unterstützung vom Bund erhalten. Büchel-Projekt sorgt bundesweit für Aufsehen.

Die Stadt Aachen erhält für die Entwicklung des Altstadtquartiers Büchel 5,5 Millionen Euro vom Bund. Die Fördersumme fließt im Rahmen des Programms „Nationale Projekte des Städtebaus“ nach Aachen. Der so genannte Zuwendungsbescheid, der vor wenigen Tagen bei der Stadt eingegangen ist, besiegelt die Unterstützung für dieses Stadtentwicklungsprojekt in Aachen.

Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen sagt in einer Dankesadresse an alle am Prozess Beteiligten: „Wir haben uns am Büchel auf einen spannenden Weg gemacht. Dort wollen wir gemeinsam mit engagierten Stadtmacherinnen und -machern für und mit den Menschen das neue Altstadtquartier entwickeln.“