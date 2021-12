Lousberg : Altes Forsthaus wieder zum Leben erwecken

Marc Beus (rechts), planungspolitischer Sprecher der Linken im Stadtrat, und Christoph Giebeler, wohnungspolitischer Sprecher, setzen sich für eine neue Nutzung des alten Forsthauses auf dem Lousberg ein. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Die Linken im Rat der Stadt Aachen haben jetzt beantragt, das leerstehende Forsthaus auf dem Lousberg wieder mit neuem Leben zu füllen.

Von Martina Stöhr

Das alte Forsthaus am Lousberg liegt seit Jahren schon verlassen da. „Das ist wirklich ein verschenktes Potential“, meint Christoph Giebeler, wohnungspolitischer Sprecher der Linken, mit sichtlichem Bedauern. Das Gebäude stammt vermutlich vom Ende des 19. Jahrhunderts und steht inzwischen unter Denkmalsschutz. Nichtsdestotrotz verfällt es mehr und mehr.

„Das könnte der ideale Ort für einen kleinen Gastronomiebetrieb sein“, schwärmt Marc Beus, planungspolitischer Sprecher der Linken. In einem Ratsantrag fordert die Linke die Verwaltung nun auf, ein Sanierungs- und Nutzungskonzept für das alte Gebäude an der Belvedereallee zu erarbeiten. Gleichzeitig soll sich die Verwaltung Gedanken über mögliche Fördergelder machen.

„Gerade in Corona-Zeiten wäre ein Ausflugsziel mit Gastronomie an dieser Stelle eine ganz wunderbare Sache“, meint die Linke und sieht jede Menge Potenzial in den alten Gemäuern. Gleich daneben hat das Sozialwerk Aachener Christen einen Ort für sein „Grünteam“ gefunden. Das Team sorgt im Auftrag der Stadt für die gärtnerische Pflege des Lousbergs und hat hier unter anderem seine Gerätschaften untergebracht.

Laut Vorstand Samira Jansen hegt das Sozialwerk seit Jahren schon Pläne für das Alte Forsthaus. „Wir würden dort sehr gerne einen Bildungsort entwickeln“, sagt sie und ein Waldkindergarten habe bereits Interesse in diese Richtung bekundet. Doch die Instandsetzung des Gebäudes liegt in der Verantwortung der Stadt Aachen, und „die sollte dieser Verantwortung nun auch endlich gerecht werden“, meint die Linke. Sie schreibt in Ihrem Antrag: „Das Denkmal des Alten Forsthauses und das Nebengebäude sind in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Die Stadt Aachen steht in besonderer Verantwortung, sorgsam und vorbildlich mit ihren Gebäuden und insbesondere mit ihren Denkmälern umzugehen.“

Und tatsächlich macht das alte Gebäude inzwischen einen recht heruntergekommenen Eindruck. Das Dach ist voller Moos und das Holz wirkt morsch. „Seit Jahren schon gibt es immer wieder Pläne, das Gebäude neu zu nutzen“, sagt auch Sibille Spiegel, Vorsitzende der Lousberg-Gesellschaft, die sich ganz besonders um den Landschaftspark und sein Umfeld verdient macht. Ein Erhalt des alten Gebäudes mit einer neuen Nutzung liegt demnach auch im Interesse der Lousberg-Gesellschaft.