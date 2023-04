Alemannia Aachen : Altes Drehbuch sieht wieder ein Happyend vor

Foto: Jérôme Gras 27 Bilder Alemannia gewinnt 2:1 gegen SV Straelen

Aachen Eine Halbzeit lang ist Alemannia lethargisch unterwegs. Beim 2:1-Sieg gegen den SV Straelen fällt ein umstrittener Treffer.

Irgendwer hatte wieder das Drehbuch des Hinspiels herausgeholt. Der SV Straelen lag sehr verdient in Führung, aber dann drehte Alemannia die Partie wieder – so war es im Oktober bei Helge Hohls Einstand als Trainer. So war es auch am Samstagnachmittag beim 2:1-Sieg der Aachener. Damals traten sich die Straelen selbst mit zwei Roten Karten aus dem Spiel, diesmal wurden sie benachteiligt durch eine Entscheidung von Schiedsrichter Thibaut Scheer. „Wir sind gerade in einer schwierigen Phase, da fällt uns vielleicht nicht so leicht auch nicht gegen den Tabellenletzten“, bilanzierte später Torschütze Jannik Mause.

Aachens erste Gelegenheit war gleich eine Großchance. Aldin Dervisevic chippte den Ball über Straelens Abwehrriegel. Zehn Meter vor dem Tor kam Jannis Held zum Abschluss, scheiterte aber an Keeper Julius Paris (5.). Vermutlich ging auch der 21-Jährige in diesem Moment nicht davon aus, dass er danach für lange Zeit kaum beschäftigungslos war. Die Aachener ließen das Bällchen vor Straelens Strafraum kreiseln, von links nach rechts und wieder zurück. Aber Lücken fanden sie nicht, das Tempo war überschaubar, die Präzision mangelhaft. Einmal erreichte den aufgerückten Freddy Baum freistehend eine Flanke im Strafraum, aber weil er sie nicht verarbeitet bekam, verpuffte auch diese Situation (28.). Alemannias Liveticker hätte wegen Ereignislosigkeit eingestellt werden können, wenn er nur den Fokus auf Aachener Chancen gelegt hätte. Es war ein lethargischer Auftritt. „Nach drei sieglosen Spielen fehlt das Selbstvertrauen“, vermutete der gute Mittelfeldspieler Julian Schwermann.

Die Gäste machten sich einen schönen Nachmittag, mal musste Tyron Mata in letzter Sekunde von Franko Uzelac abgeblockt werden (30.), dann traf Said Harouz nur das Aachener Außennetz (31.). Die schlechteste Mannschaft der Liga hatte die besseren Chancen. Mata, doppelter Torschütze schon im Hinspiel, traf aus 16 Metern nur den Pfosten (34.). An Warnhinweisen mangelte es sicher nicht, alle (drei) Eckbälle im ersten Durchgang gingen an die Gäste. Als der Absteiger kurz vor dem Halbzeitpfiff in Führung ging, war das keine Überraschung mehr. Mata hatte sich zum x-ten Mal auf der rechten Seite durchgespielt, seine flache Flanke netzte Hirotaka Yamada aus vier Metern mühelos ein zum 0:1 (45.). Pfiffe zum Seitenwechsel.

In Aachens Kabine wurde Tacheles geredet, die Mannschaft straffte sich. Die ersten beiden Ecken wurden verzeichnet, und daraus resultierte auch der umstrittene Ausgleich. Bajrics Flanke köpfte Jannik Mause ein. Bei seinem 13. Saisontreffer setzte sich der Torjäger robust gegen Straelens Keeper in dessen Hoheitsgebiet durch (57.). „Es war ein Foul, ich war selbst überrascht, dass der Treffer zählte“, räumte der Torschütze später ein. Straelens Trainer Kevin Wolze trug auch noch nach dem Spiel unsichtbare Kriegsbemalung. „7300 Zuschauer im Stadion sehen, dass ein Foul vorliegt, nur drei bekommen es nicht mit.“ Sein Torwarttrainer Manfred Glogner teilte den Dreien nach Spielende so energisch seine Sicht der Dinge mit, dass er noch die rote Karte sah.

Umstrittener Ausgleich: Jannik Mause setzt sich robust gegen Straelens Keeper Julias Paris durch. Foto: MHA/Jérôme Gras

Der Ausgleich führte zu einer ersten Drangphase vor Fankurve, Mause kam noch einmal zum Abschluss, zielte zu hoch. Mitten hinein in die aufkeimende Zuversicht platzierten die Gäste einen Konter, wieder kam Mata zum Abschluss und traf wieder den Pfosten (67.). „Wir machen ein richtig gutes Auswärtsspiel, nicht die bessere, sondern die glücklichere Mannschaft hat gewonnen“, ärgert sich Trainer Wolze später. Der Siegtreffer war eine Co-Produktion der Aachener Einwechselspieler. Bapoh leitete weiter auf Sauerland, und der traf aus etwa 22 Metern „nicht sonderlich hart, aber gut platziert“. Die Gastgeber hatten genug Energie aufgebracht, um diese Partie noch zu wenden, freundete sich Helge Hohl mit der zweiten Halbzeit an. Aachens Trainer hoffte dann noch auf eine weitere Parellele zur Hinrunde. Damals war der Sieg die Initialzündung zu einer monatelangen Serie ohne Niederlage.

Aachen: Johnen – Müller, Dervisevic, Uzelac, Wilton – Bajric (56. Bapoh), Schwermann, Baum (67. Sauerland) – Held (67. Andzouana), Mause, Schmitt (80. Hemcke)

Weiter im Kader: Strauch – Damaschek, Statovci, Heinze, Heim