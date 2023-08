Alternative zu Öl und Gas : Wo in Aachen gibt es Fernwärme – und wo nicht?

Aachen Auf der Suche nach Alternativen zur Öl- oder Gasheizung? Dann kommt man schnell zur Fernwärme. Die Stawag will die Versorgung in Aachen massiv ausbauen. Trotzdem kann sie nicht jeder haben.

Praktisch, günstig, sicher: Wer nach Alternativen zur Öl- oder Gasheizung sucht, kommt schnell auf das Thema Fernwärme. Denn längst nicht für jedes Haus ist eine Wärmepumpe die geeignete Lösung. Auch Geo- oder Solarthermie kommen nicht überall infrage. Die Nutzung von Wasserstoff als Ersatz steht noch in den Sternen. Die Fernwärme hingegen kommt in Aachen direkt aus dem Kraftwerk Weisweiler. Rund zehn Prozent beträgt derzeit ihr Anteil an den verschiedenen Heizarten. Die Aachener Stadtwerke (Stawag) wollen die Versorgung in den kommenden Jahren massiv ausbauen.